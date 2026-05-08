Wachablösung an der Spitze: Jena siegt in Halle und ist nun Erster

In einer von enormer Spannung geprägten Kulisse vor 11447 Zuschauern untermauerte der FC Carl Zeiss Jena seine Ambitionen auf den Titel. Bereits in der 11. Minute brachte Timon Burmeister die Thüringer mit dem Treffer zum 0:1 in Führung. Die Saalestädter bemühten sich um eine Antwort, doch noch vor dem Seitenwechsel erhöhte Alexander Prokopenko in der 41. Minute auf 0:2. Die Hoffnungen der Hallenser auf eine Aufholjagd erhielten in der zweiten Halbzeit einen herben Dämpfer, als Niklas Landgraf in der 63. Minute mit der Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. In Unterzahl gelang es Halle nicht mehr, die drohende Niederlage abzuwenden. ---

Im Berliner Duell zwischen Hertha BSC II und der VSG Altglienicke teilten sich beide Mannschaften nach einer intensiven Begegnung die Punkte. Die Gäste aus Altglienicke erwischten den besseren Start und gingen in der 24. Minute durch Mehmet Ibrahimi mit 0:1 in Führung. Lange Zeit verteidigte die VSG diesen Vorsprung, doch die Hertha-Reserve gab sich nicht geschlagen. In der 75. Minute erzielte Eliyas Strasner den Ausgleich zum 1:1. In der Schlussphase wurde es hitzig, als Luis Maria Zwick von der VSG Altglienicke in der 83. Minute die Rote Karte sah. Trotz der numerischen Überlegenheit konnte Hertha II keinen weiteren Treffer erzielen. ---

Die BSG Chemie Leipzig feierte einen Heimsieg gegen den FC Eilenburg. Die Hausherren starteten schwungvoll und gingen bereits in der 9. Minute durch Nils Lihsek mit 1:0 in Führung. In einer emotional geführten ersten Halbzeit baute Cyrill Akono den Vorsprung in der 32. Minute auf 2:0 aus. Kurz vor dem Pausenpfiff keimte bei den Gästen noch einmal Hoffnung auf, als Marcus Niemitz in der 45. Minute den Anschlusstreffer zum 2:1 markierte. In der zweiten Hälfte blieb Chemie jedoch die spielbestimmende Mannschaft. Den Schlusspunkt setzte schließlich Stanley Ratifo, der in der 76. Minute einen Foulelfmeter zum 3:1 verwandelte. Corvin Kosak gelang in der 88. Minute noch der 2:3-Anschlusstreffer. ---

FC Rot-Weiß Erfurt hat beim 1:2 in Zwickau einen Rückschlag erlebt und steht nun mit 58 Punkten auf Rang fünf. Für die Thüringer geht es nicht mehr um die Spitze, aber sehr wohl um einen starken Abschluss einer insgesamt guten Saison. FC Hertha 03 Zehlendorf ist bereits abgestiegen und reist nach dem 0:2 gegen Magdeburg II mit der Gewissheit an, dass sportlich nichts mehr zu retten ist. Gerade deshalb liegt die Verantwortung klar bei Erfurt. Vor eigenem Publikum wird alles andere als ein Sieg als Enttäuschung gelten. Zehlendorf kann nur noch auf ein ordentliches Gesicht im Saisonendspurt setzen. Solche Spiele haben oft eine klare Rollenverteilung, aber nicht immer einen einfachen Verlauf. Für Erfurt geht es darum, Dominanz in Punkte zu übersetzen. ---

Morgen, 14:00 Uhr BFC Preussen BFC Preussen ZFC Meuselwitz Meuselwitz 14:00 live PUSH

BFC Preussen hat mit dem 3:1 bei Lok Leipzig den vielleicht größten Überraschungssieg des vergangenen Spieltags gefeiert. Mit 47 Punkten steht der Aufsteiger nun auf Rang acht und kann auf ein bemerkenswert starkes Saisonfinale hoffen. ZFC Meuselwitz dagegen ging beim 0:4 gegen Chemie Leipzig hart zu Boden und steckt mit 32 Punkten auf Rang 16 in einer deutlich unangenehmeren Lage. Dieses Spiel bringt daher zwei völlig verschiedene Gemütslagen zusammen. Preussen kann mit Selbstvertrauen und Rückenwind auftreten, Meuselwitz braucht dringend ein Ergebnis, um nicht noch tiefer in Unsicherheit zu versinken. Gerade solche Konstellationen machen Nachmittage dieser Art unberechenbar: Hier trifft Euphorie auf Angst, Form auf Druck, Leichtigkeit auf die nackte Notwendigkeit. ---

Morgen, 16:00 Uhr Chemnitzer FC ChemnitzerFC FSV Zwickau FSV Zwickau 16:00 live PUSH

Dieses Spiel trägt die Spannung eines echten Ostduells und zugleich die Wucht zweier Formkurven. Chemnitzer FC gewann 2:1 bei Altglienicke und steht mit 47 Punkten auf Rang sieben. FSV Zwickau bezwang Erfurt mit 2:1 und ist mit 61 Punkten Dritter. Zwickau kann das Spitzenduo nicht mehr direkt bedrängen, wohl aber eine hervorragende Saison weiter vergolden. Chemnitz wiederum kann mit einem Heimsieg noch einen Sprung nach vorn machen. Das macht dieses Spiel emotional und sportlich reizvoll. Chemnitz hat die Chance, vor eigenem Publikum Stärke gegen ein Spitzenteam zu zeigen. Zwickau kommt mit Momentum, aber auch mit der Aufgabe, die Intensität des jüngsten Topspiels zu bestätigen. Es ist ein Duell, das nach Tempo, Härte und voller Tribünenenergie klingt. ---

Kaum ein Spiel dieses Spieltags ist so aufgeladen wie dieses. Greifswalder FC hat mit dem 6:0 in Eilenburg ein wuchtiges Lebenszeichen gesendet und sich auf 34 Punkte verbessert. Das Team steht zwar nur auf Rang 15, geht aber mit neuem Mut in dieses Heimspiel. Lok Leipzig dagegen reist nach dem bitteren 1:3 gegen BFC Preussen mit schwerem Gepäck an. Der Tabellenführer hat plötzlich nur noch zwei Punkte Vorsprung und steht nun unter maximaler Beobachtung. Für Lok ist klar: Ein weiterer Patzer könnte den Platz an der Spitze kosten. Greifswald kann mit einem mutigen Auftritt nicht nur sich selbst helfen, sondern auch das Titelrennen endgültig aufreißen. Genau deshalb knistert dieses Duell. Es ist ein Spiel zwischen Druck und Gelegenheit, zwischen Tabellenführung und der Furcht vor dem falschen Moment. ---

1. FC Magdeburg II hat mit dem 2:0 bei Zehlendorf den nächsten reifen Auftritt hingelegt und steht nun bei 46 Punkten auf Rang neun. Der Aufsteiger kann eine bemerkenswerte Saison noch weiter veredeln. SV Babelsberg 03 ist mit 38 Punkten Zwölfter und damit zwar nicht im freien Fall, aber noch längst nicht in völliger Entspannung. Die Gäste haben in dieser Saison zu oft zwischen stark und wacklig gependelt. Für Magdeburg II ist dieses Heimspiel die Chance, weiter nach oben zu klettern und die starke Spielzeit mit Nachdruck zu untermauern. Babelsberg braucht Punkte, um das Saisonende ohne neue Unruhe zu erreichen. Es ist ein Spiel, in dem die Leichtigkeit der jungen Gastgeber auf die Erfahrung eines Traditionsklubs trifft, der sich Stabilität wünscht. ---

So., 10.05.2026, 14:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde BFC Dynamo BFC Dynamo 14:00 PUSH