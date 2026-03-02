Wachablösung an der Spitze: Donzdorf stürmt auf den Thron

– Foto: Hartmut Mader

In der Bezirksliga Neckar/Fils kam es am 17. Spieltag zu einem regelrechten sportlichen Beben, das die Statik der Tabelle nachhaltig verändert hat. Während der bisherige Spitzenreiter aus Heiningen in einem dramatischen Duell Federn ließ, nutzten die direkten Verfolger die Gunst der Stunde mit einer gnadenlosen Effizienz. Es war ein Sonntag der puren Emotionen, an dem auf den Plätzen der Region leidenschaftlich um jeden Zentimeter Rasen gekämpft wurde und am Ende eine neue Macht die Tabellenführung übernahm.

An der Jesinger Allee herrschte klare Dominanz. Der VfL Kirchheim/Teck ließ vor heimischer Kulisse keinen Zweifel an seiner Favoritenrolle aufkommen. Die Torfolge eröffnete Argjend Shalaj mit dem Treffer zum 1:0. In der Folge bauten die Teckstädter ihre Führung konsequent aus: Zunächst erhöhte Luca Keck auf 2:0, ehe Fotios Adeneler mit dem 3:0 den Endstand markierte und den Heimsieg zementierte.

In Nürtingen entwickelte sich ein enges und emotional aufgeladenes Duell. Die Gäste aus Weilheim erwischten den besseren Start und gingen durch Alperen Karaceylan mit 0:1 in Führung. Morris Maier schraubte das Ergebnis auf 0:2 hoch und schien die Partie vorzeitig zu entscheiden. Türkspor gab sich jedoch nicht auf und kam durch Alperen Nehir zum 1:2-Anschlusstreffer, doch am Ende rettete Weilheim den knappen Vorsprung über die Zeit.

Ein wahres Wechselbad der Gefühle erlebten die Zuschauer in Frickenhausen. Yannik Kynast brachte die Hausherren zunächst mit 1:0 in Front. Doch Faurndau bewies Moral und drehte das Spiel durch Tore von Philipp Hänßler zum 1:1 und Mario Feldmeier zum 1:2. In einer dramatischen Schlussphase bäumte sich der 1. FC Frickenhausen jedoch noch einmal auf: Tom Volk glich zum 2:2 aus, bevor Endrit Duraku mit dem Treffer zum 3:2 für kollektive Ekstase sorgte.

Auch in Oberboihingen wurde den Fans ein Krimi geboten, bei dem die Führung mehrfach wechselte. Valentin Maier markierte das 1:0 für die Gastgeber, doch Sascha Flegel glich für Jesingen zum 1:1 aus. Erneut ging Oberboihingen durch Dominik Alt mit 2:1 in Führung, nur damit Sascha Flegel mit seinem zweiten Treffer des Tages zum 2:2 antworten konnte. Das letzte Wort hatte jedoch Thomas Burkhardt, der mit seinem Tor zum 3:2 den hochemotionalen Heimsieg perfekt machte.

Der 1. FC Donzdorf präsentierte sich in meisterlicher Verfassung und stürmte mit einem souveränen Auftritt an die Tabellenspitze. Jonathan Sedlmayer eröffnete den Torreigen mit dem 1:0. Tolunay Gedik erhöhte auf 2:0, ehe Josip Škrobić mit dem Treffer zum 3:0 alles klar machte. Durch diesen Erfolg und das gleichzeitige Remis der Konkurrenz übernimmt Donzdorf mit nun 41 Punkten die alleinige Tabellenführung.

IEine regelrechte Machtdemonstration sahen die Besucher in Denkendorf. Die Hausherren ließen der Geislinger Reserve nicht den Hauch einer Chance. Willy Vöhl eröffnete das Schützenfest mit dem 1:0, gefolgt vom 2:0 durch Niko Deuschle. Erneut war es Willy Vöhl, der mit dem 3:0 für die Vorentscheidung sorgte. Friedrich Dunz erhöhte auf 4:0, bevor Marcello Di Fabio mit dem 5:0 den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie setzte.

Der SV Ebersbach/Fils bleibt im Aufstiegsrennen ein Faktor und erledigte seine Hausaufgabe mit Bravour. Zum Mann des Tages avancierte Artur-Phillip Glikman, der beide Treffer für sein Team erzielte. Zunächst markierte er das erlösende 1:0, um später mit seinem zweiten Tor zum 2:0 den Heimsieg endgültig in trockene Tücher zu bringen. Ebersbach schließt damit mit 40 Punkten punktgleich zum bisherigen Spitzenreiter auf.

Dramatik pur im Topspiel: Der bisherige Tabellenführer aus Heiningen musste einen bitteren Punktverlust hinnehmen. Paul Spengler schockte die Hausherren mit dem 0:1 für Esslingen. Heiningen antwortete wütend und drehte die Partie durch Kevin Vincek zum 1:1 und Carmelo Trumino zum 2:1. Doch die Gäste gaben nicht klein bei und kamen durch Lukas Aleksander Nixdorf zum 2:2-Ausgleich. Heiningen verliert durch dieses Remis die Tabellenführung und rutscht mit 40 Punkten auf den zweiten Rang ab.

