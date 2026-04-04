Wachablösung an der Spitze: ASV Botnang siegt, Darmsheim stolpert

Der ASV Botnang untermauerte am heutigen Nachmittag seine Ambitionen auf den direkten Durchmarsch. Der Aufsteiger präsentierte sich beim TV Echterdingen II als die reifere Mannschaft und belohnte sich mit dem Sprung an die Tabellenspitze. Mit nun 40 Punkten steht das Team ganz oben im Klassement.

Bereits in der 5. Minute brachte Daniel Schweizer die Gäste in Führung und setzte damit ein frühes Ausrufezeichen. Die Antwort der Hausherren ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Matti Theobaldt erzielte in der 14. Minute den Ausgleich für die Echterdinger Zweitvertretung. Davon unbeeindruckt agierte der ASV Botnang weiter zielstrebig. Erneut war es Daniel Schweizer, der in der 33. Minute zur erneuten Führung für die Gäste traf. In der zweiten Halbzeit sorgte schließlich Rick Hachenbruch in der 75. Minute mit dem Treffer zum 1:3-Endstand für die Entscheidung.

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