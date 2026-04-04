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Wachablösung an der Spitze: ASV Botnang siegt, Darmsheim stolpert
Bezirksliga Stuttgart/Böblingen: Die Spiele in der Übersicht.
Die Entscheidung im Kampf um die Meisterschaft in der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen spitzt sich mit den heutigen Spielen dramatisch zu. Während der bisherige Tabellenführer strauchelte, nutzte der hartnäckigste Verfolger die Gunst der Stunde, um den Thron zu besteigen.
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Im Bezirksliga-Spiel zwischen SV Rohrau und SV Nufringen setzten sich die Gäste klar mit 4:1 durch. Calvin Ludolph eröffnete in der 30. Minute das Torfestival für Nufringen, gefolgt von Josia Schmolla, der kurz vor der Pause auf 2:0 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel traf Tobias Tauber in der 51. Minute zum 3:0. Timo Tropsch setzte in der 64. Minute mit dem vierten Treffer nach, bevor Simon Müsel in der 68. Minute für Rohrau den Ehrentreffer erzielte.
Im Schwarzbach-Stadion traf der SV Vaihingen auf den SV Deckenpfronn in einem spannenden Bezirksliga-Duell. Bereits in der 8. Minute brachte Angelos Zervas die Gäste mit einem präzisen Schuss in Führung. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Matthias Mergel in der 40. Minute auf 0:2, nachdem er eine Lücke in der Abwehr nutzte. Filip Furac setzte in der 48. Minute den Schlusspunkt mit dem 0:3, das die Dominanz der Deckenpfronner unterstrich. Vaihingen konnte trotz mehrerer Bemühungen nicht antworten und blieb torlos.
Der ASV Botnang untermauerte am heutigen Nachmittag seine Ambitionen auf den direkten Durchmarsch. Der Aufsteiger präsentierte sich beim TV Echterdingen II als die reifere Mannschaft und belohnte sich mit dem Sprung an die Tabellenspitze. Mit nun 40 Punkten steht das Team ganz oben im Klassement.
Bereits in der 5. Minute brachte Daniel Schweizer die Gäste in Führung und setzte damit ein frühes Ausrufezeichen. Die Antwort der Hausherren ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Matti Theobaldt erzielte in der 14. Minute den Ausgleich für die Echterdinger Zweitvertretung. Davon unbeeindruckt agierte der ASV Botnang weiter zielstrebig. Erneut war es Daniel Schweizer, der in der 33. Minute zur erneuten Führung für die Gäste traf. In der zweiten Halbzeit sorgte schließlich Rick Hachenbruch in der 75. Minute mit dem Treffer zum 1:3-Endstand für die Entscheidung.
Im Duell zwischen der Spvgg 1897 Cannstatt und dem bisherigen Spitzenreiter TV Darmsheim gab es eine Überraschung. Der Landesliga-Absteiger aus Darmsheim verpasste es, die Tabellenführung zu verteidigen, und rutschte mit 39 Punkten auf den zweiten Rang ab.
In einer Begegnung, die lange Zeit von der taktischen Disziplin beider Seiten geprägt war, brach Marvin Haller in der 60. Minute den Bann und erzielte das 1:0 für die Spvgg 1897 Cannstatt. Die Bemühungen des Favoriten auf den Ausgleich blieben fruchtlos, stattdessen erhöhte Claudio Caruso in der 74. Minute auf 2:0. In der Schlussphase wurde die Atmosphäre hitziger. Die Hausherren mussten ab der 87. Minute auf Daniel Fichte verzichten, der mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde. Nur eine Minute später traf es auf Seiten des TV Darmsheim ebenfalls einen Akteur: Leon Kuonath sah in der 88. Minute ebenfalls die Gelb-Rote Karte.