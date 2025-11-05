Wabern will Wolfhagen ärgern – springt Klei/Hun/Doh in die Top Fünf?

Im Reiherwald treffen zwei der defensivstärksten Mannschaften der Liga aufeinander. „Wir versuchen als Konstrukt gut gegen den Ball zu arbeiten und Schnittstellen zu schließen“, erklärt Waberns Spielertrainer Patrick Herpe, dessen Team seit vier Spielen ungeschlagen ist. Gerade in der Schlussphase der Hinrunde komme es, so Herpe, „viel auf die Mentalität und Geschlossenheit an“.

Mit bislang nur 17 Gegentreffern stellt der TSV die drittbeste Abwehr der Liga – gemeinsam mit dem Gast aus Wolfhagen, der auswärts noch ungeschlagen ist. Für Herpe zählt der Gegner deshalb „zu den Spitzenmannschaften der Liga – sowohl als Mannschaft als auch individuell“. Das Ziel seines Teams sei nach dem Erreichen der 20-Punkte-Marke klar: „Wir können befreit aufspielen und wollen versuchen, Wolfhagen zu ärgern.“

Auch FSV-Co-Trainer Reasat Khaton zollt dem Gegner Respekt: „Wabern ist ein ekliger Gegner – und das ist als Kompliment gemeint. Die Jungs stehen sehr kompakt, werfen sich in jeden Ball und geben von der ersten Minute bis zum Schlusspfiff alles.“ Wolfhagen, das nach einer starken Hinrunde zuletzt zwei Spiele ohne Sieg blieb, blickt dennoch optimistisch auf die Partie. „Wir hatten im Sommer einen großen Umbruch mit vielen jungen Spielern. Uns war klar, dass es Höhen und Tiefen geben würde. Wichtig ist, dass die Jungs sich weiterentwickeln und wir etwas Nachhaltiges aufbauen“, so Khaton.

Pflichtsieg beim Aufsteiger?