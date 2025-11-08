Wabern will Form bestätigen – Vellmar hofft auf den Turnaroud

Die Verbandsliga Nord geht in den letzten Spieltag der Hinrunde, und für die nordhessischen Teams stehen richtungsweisende Partien an. Spitzenreiter KSV Hessen Kassel II will seine Position verteidigen, während Mannschaften wie TSV Wabern, Lichtenauer FV und SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach versuchen, die Hinrunde erfolgreich abzuschließen. Gleichzeitig kämpfen OSC Vellmar, SC Willingen und SG Calden/Meimbressen um wichtige Punkte gegen den Abstieg oder für eine versöhnliche Bilanz.

Heimserie auf dem Prüfstand

Lichtenau geht als bisher ungeschlagener Gastgeber in das Spiel gegen den Aufsteiger aus Calden/Meimbressen und will die Heimserie wahren. Die SG benötigt dringend ein Erfolgserlebnis, um den Anschluss an die sichere Tabellenregion nicht zu verlieren. Für beide Teams könnte die Notwendigkeit von Konzentration und Mentalität entscheidend sein. Derby-Charakter am Schwimmbad

Vellmar steckt weiterhin im Tabellenkeller fest und will nach zuletzt acht sieglosen Spielen den Negativtrend stoppen. Wolfhagen reist als Favorit zum Derby, will aber vor allem die eigene Chancenverwertung verbessern. Beide Teams benötigen dringend Punkte, um den jeweiligen Anschluss nicht zu verlieren. Punkte im Blick