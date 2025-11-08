Wabern will Form bestätigen – Vellmar hofft auf den Turnaroud

Die Verbandsliga Nord geht in den letzten Spieltag der Hinrunde, und für die nordhessischen Teams stehen richtungsweisende Partien an. Spitzenreiter KSV Hessen Kassel II will seine Position verteidigen, während Mannschaften wie TSV Wabern, Lichtenauer FV und SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach versuchen, die Hinrunde erfolgreich abzuschließen. Gleichzeitig kämpfen OSC Vellmar, SC Willingen und SG Calden/Meimbressen um wichtige Punkte gegen den Abstieg oder für eine versöhnliche Bilanz.
Heimserie auf dem Prüfstand
Lichtenau geht als bisher ungeschlagener Gastgeber in das Spiel gegen den Aufsteiger aus Calden/Meimbressen und will die Heimserie wahren. Die SG benötigt dringend ein Erfolgserlebnis, um den Anschluss an die sichere Tabellenregion nicht zu verlieren. Für beide Teams könnte die Notwendigkeit von Konzentration und Mentalität entscheidend sein.
Derby-Charakter am Schwimmbad
Vellmar steckt weiterhin im Tabellenkeller fest und will nach zuletzt acht sieglosen Spielen den Negativtrend stoppen. Wolfhagen reist als Favorit zum Derby, will aber vor allem die eigene Chancenverwertung verbessern. Beide Teams benötigen dringend Punkte, um den jeweiligen Anschluss nicht zu verlieren.
Punkte im Blick
Wabern möchte mit einem Heimsieg die Hinrunde erfolgreich abschließen und kann auf die Rückkehr wichtiger Spieler hoffen. Die SG KHD reist selbstbewusst mit drei ungeschlagenen Spielen an und will die Erfolgsserie fortsetzen. Entscheidend wird die Tagesform und Stabilität in der Defensive beider Teams sein.
Mittelfeldduell im Bergstadion
Dörnberg strebt mit einem Heimsieg einen versöhnlichen Vorrundenabschluss an und will den Tabellenplatz im oberen Mittelfeld sichern. Willingen will nach dem 3:0-Erfolg gegen Vellmar die Negativserie von fünf sieglosen Spielen im Bergstadion beenden und defensiv stabil stehen. Ausschlaggebend für den Ausgang wird die Effektivität in den Offensivaktionen sein.
Tabellenführung behaupten
Die Junglöwen wollen beim Verfolger Steinbach die Spitzenposition verteidigen und die Hinrunde siegreich abschließen. Steinbach, zuletzt mit 0:0 gegen Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach, will vor heimischem Publikum Wiedergutmachung zeigen. Die Begegnung verspricht ein Duell auf Augenhöhe zwischen formstarken Mannschaften.