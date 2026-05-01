Wabern trotzt dem Spitzenreiter – keine Tore im Kellerduell

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Der 28. Spieltag der Verbandsliga Nord hat aus nordhessischer Sicht vor allem eines gezeigt: Die Liga bleibt offen und unberechenbar. TSV Wabern rang KSV Hessen Kassel II trotz langer Überzahl ein Unentschieden ab, Lichtenauer FV gewann das Werra-Meißner-Derby gegen SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach souverän. Im Kellerduell zwischen OSC Vellmar und SG Calden/Meimbressen fiel dagegen kein Tor, während sich FSV Dörnberg und FSV Wolfhagen im Kreisduell Unentschieden trennten.

Der TSV Wabern nahm dem Tabellenführer einen Punkt ab, obwohl Kassel II selbst nach der Roten Karte gegen Shaban Zenku in der 35. Minute über weite Strecken spielbestimmend blieb. Wabern war früh durch Martin Mühlberger in Führung gegangen, kassierte aber nach einer Ecke durch ein Eigentor von Paul Kuntze den Ausgleich. Am Ende stand eine kämpferisch starken Waberner Leistung, während Kassel seine Chancen nicht konsequent genug nutzte.

Klare Angelegenheit

Der Lichtenauer FV zog im Derby gegen Klei/Hun/Doh mit einem 3:0 die deutlichere Linie. Nach dem Führungstor von Eduard Grosu Jr legten Mohammed Elsayed per Strafstoß und noch einmal Grosu Jr nach, sodass Lichtenau mit dem Heimsieg am Rivalen vorbeizog. Für die Gastgeber war das nicht nur ein Derbyerfolg, sondern auch ein wichtiger Sprung zurück ins obere Mittelfeld.

Nullnummer trotz Chancen

Im Kellerduell zwischen OSC Vellmar und Calden/Meimbressen blieb es beim 0:0, obwohl auf beiden Seiten Möglichkeiten da waren. Calden kam etwas besser in die Partie, Vellmar hatte vor allem nach der Pause gute Szenen, am Ende vergaben beide den möglichen Wirkungstreffer. Für den Aufsteiger aus Calden war es immerhin der nächste Punkt im Abstiegskampf, für den OSC blieb es ein ordentliches, aber nicht wirklich befreiendes Remis.

Kein Sieger