Wabern stürzt Bad Soden – Junglöwen antworten mit Ausrufezeichen

– Foto: Cecilia Schmerer

Der 21. Spieltag aus nordhessischer Sicht: TSV Wabern dreht beim Tabellenzweiten SG Bad Soden das Spiel, KSV Hessen Kassel II meldet sich nach dem jüngsten Dämpfer mit einem klaren Sieg im Spitzenspiel gegen FSV Wolfhagen zurück. Dagegen kassierte der Lichtenauer FV in Flieden einen frühen Doppelschlag und ging leer aus.

Die Löwen gerieten früh ins Hintertreffen: Kelvin Jasching (13.) und Leandro Müller (23.) entschieden die Partie praktisch in der Anfangsphase. Lichtenau fand danach keinen Zugriff mehr und musste die erste Niederlage nach zuvor stabiler Verfolgerposition hinnehmen. Für Flieden war es ein ungefährdeter Heimsieg, der im Tabellenmittelfeld Luft verschafft.

Überraschung des Spieltags

Die Zuckerrübenstädter setzten das Ausrufezeichen des Wochenendes: Nach dem 0:1 durch Lukas Ehlert (35.) drehte Wabern die Partie mit Treffern von Niklas Müller (56.) und Marius Rohde (67.) mit einer brutale Teamleistung der Herpe-Elf. Bad Soden verpasste damit die Chance, den Druck auf Kassel weiter zu erhöhen. Pleite in Überzahl

Klei/Hun/Doh hielt die Partie lange offen, brach aber nach der Pause komplett ein: David Gerdesmeier entschied das Derby mit einem Doppelpack (71./78.), Paolo Topalovic legte umgehend nach (80.). Bemerkenswert: Calden spielte nach der Roten Karte gegen Bastian Dittmar (18., „letzter Mann“) fast das komplette Spiel in Unterzahl – und gewann trotzdem deutlich. Keine Punkte im Kellerduell

Die Upländer standen am Hain trotz spätem Anschlusstreffer mit leeren Händen da: Joshua Winter brachte Eiterfeld/Leimbach direkt nach der Pause in Führung (46.), Steven Rakk erhöhte tief in der Nachspielzeit per Foulelfmeter (90.+2). Willingen kam durch Florian Heine (90.+4) zwar noch heran, für mehr reichte es aber nicht – die Gastgeber sammelten damit wichtige Punkte im Tabellenkeller. Ungewöhnlich wenig Tore

Die Habichtswälder bestätigten ihre Stabilität und nahmen bei Barockstadt II einen Punkt mit: Nach dem 0:1 durch Arlind Iljazi (47.) glich Sandro Bätzing (70.) aus. Laut Osthessen-Zeitung ließ Dörnberg sogar den Sieg liegen – Diart Ejupi scheiterte mit einem Handelfmeter am Keeper Filip Sabela (66.). In der Schlussphase wurde es zusätzlich hektisch: Barockstadt sah noch Rot (87., Marlon Poch, Unsportlichkeit). Pflichtaufgabe bestanden

Der OSC erledigte die Pflicht beim Schlusslicht vor der Pause: Maximilian Agyekum (40.) und Enver Maslak (45.) stellten früh auf 0:2. Johannesberg blieb auch im 20. Saisonspiel sieglos, während Vellmar den Abstand nach unten vergrößerte und im Tabellenkeller zumindest wieder Anschluss wittert. Wiedergutmachung gelungen