Wabern stürmt auf Rang vier – Wolfhagen patzt

Der Ostermontag hat die nordhessische Tabelle in der Verbandsliga Nord noch einmal spürbar verschoben. TSV Wabern setzte seinen Lauf mit einem klaren Sieg gegen Flieden fort und zog mit nun 41 Punkten auf Rang vier, während FSV Wolfhagen bei der knappen Niederlage gegen SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach einen Dämpfer im Rennen um die Spitzengruppe hinnehmen musste.
Bittere Niederlage
Für den FSV Wolfhagen verlief das Nachholspiel dagegen enttäuschend. Gegen Klei/Hun/Doh kassierten die Wölfe durch Jakub Swinarski in der 31. Minute das entscheidende Gegentor und fanden danach keinen Weg mehr zurück, obwohl die Gäste ab der 65. Minute nach Gelb-Rot gegen Niklas Künzel in Unterzahl spielten. Statt eines möglichen Angriffs nach oben steht für Wolfhagen nun ein spürbarer Rückschlag.
Besonders bitter: Diese Partie kann als richtungsweisend im Kampf um den Relegationsplatz bezeichnet werden. Genau dieser Impuls blieb nun aus, während Klei/Hun/Doh den Last-Minute-Sieg gegen Eiterfeld veredelte und sich im gesicherten Mittelfeld weiter festsetzte. Wolfhagen dagegen hat im engen oberen Drittel erst einmal an Boden verloren
Erfolgswelle geht weiter
Der TSV Wabern bestätigte gegen Flieden eindrucksvoll seine Form der vergangenen Wochen und stellte die Weichen schon vor der Pause. Patrick Herpe traf nach Vorlage von Niklas Müller zum 1:0, Martin Mühlberger legte noch vor dem Seitenwechsel nach, ehe Müller selbst per Kopf den Schlusspunkt setzte.
Bemerkenswert war dabei nicht nur das Ergebnis, sondern auch die Reife des Auftritts. Zwar musste Torwart Islam Elgaz in der ersten Halbzeit mehrfach stark retten, nach der Pause trat Wabern aber deutlich fokussierter auf und ließ kaum noch etwas anbrennen. Der Lohn: Platz vier und das nächste Ausrufezeichen einer Mannschaft, die sich in der Rückrunde zum echten Überraschungsteam entwickelt hat.