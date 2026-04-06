Wabern stürmt auf Rang vier – Wolfhagen patzt

Für den FSV Wolfhagen verlief das Nachholspiel dagegen enttäuschend. Gegen Klei/Hun/Doh kassierten die Wölfe durch Jakub Swinarski in der 31. Minute das entscheidende Gegentor und fanden danach keinen Weg mehr zurück, obwohl die Gäste ab der 65. Minute nach Gelb-Rot gegen Niklas Künzel in Unterzahl spielten. Statt eines möglichen Angriffs nach oben steht für Wolfhagen nun ein spürbarer Rückschlag.

Besonders bitter: Diese Partie kann als richtungsweisend im Kampf um den Relegationsplatz bezeichnet werden. Genau dieser Impuls blieb nun aus, während Klei/Hun/Doh den Last-Minute-Sieg gegen Eiterfeld veredelte und sich im gesicherten Mittelfeld weiter festsetzte. Wolfhagen dagegen hat im engen oberen Drittel erst einmal an Boden verloren