Wabern stürmt an die Spitze – Rengershausen bleibt makellos

Dörnberg kommt in Bad Soden unter die Räder

Eine Woche nach dem gelungenen 2:1-Auftakt gegen Eichenzell erlebte der FSV Dörnberg bei der SG Bad Soden einen ernüchternden Nachmittag. Bereits nach elf Minuten lagen die Habichtswälder 0:2 zurück, noch vor der Pause erhöhte Motoshi Tanaka auf 3:0. Mirza Kovac traf kurz nach Wiederbeginn zum zweiten Mal, ehe Liam Mehic den 5:0-Endstand herstellte. Dörnberg entwickelte kaum Gefahr vor dem gegnerischen Tor und musste nach dem positiven Start die erste deutliche Niederlage unter Trainer Patrick Gries hinnehmen.

Rumpfkader kann Grebenstein nicht retten

Für TuSpo Grebenstein endete das erste Auswärtsspiel nach dem Aufstieg mit einem 0:3 bei Britannia Eichenzell. Ohne mehrere Stammkräfte und mit nur wenigen personellen Alternativen geriet der Neuling durch einen verunglückten Flankenversuch von Philipp Pfeiffer in Rückstand, besaß aber rund um die Pause selbst zwei gute Möglichkeiten durch Maximilian Gröschner. Nach dem 0:2 durch Sardi Bardhushi und der Gelb-Roten Karte gegen Timon Schmidt wurde die Aufgabe endgültig zu groß. Arnis Mulaj setzte kurz vor Schluss den Schlusspunkt. Rengershausen setzt seinen Traumstart fort