Wabern stürmt an die Spitze – Rengershausen bleibt makellos

Der zweite Spieltag der Verbandsliga Nord hat die ersten Konturen der neuen Saison sichtbar gemacht. TSV Wabern setzte gegen Vellmar ein deutliches Ausrufezeichen und übernimmt die Tabellenführung, direkt dahinter steht der weiter verlustpunktfreie Aufsteiger TuSpo Rengershausen. Wolfhagen meldete sich nach der Auftaktniederlage eindrucksvoll zurück, während für die SG Calden/Meimbressen und den Lichtenauer FV der Saisonstart endgültig missglückt ist.
Eine Woche nach dem gelungenen 2:1-Auftakt gegen Eichenzell erlebte der FSV Dörnberg bei der SG Bad Soden einen ernüchternden Nachmittag. Bereits nach elf Minuten lagen die Habichtswälder 0:2 zurück, noch vor der Pause erhöhte Motoshi Tanaka auf 3:0. Mirza Kovac traf kurz nach Wiederbeginn zum zweiten Mal, ehe Liam Mehic den 5:0-Endstand herstellte. Dörnberg entwickelte kaum Gefahr vor dem gegnerischen Tor und musste nach dem positiven Start die erste deutliche Niederlage unter Trainer Patrick Gries hinnehmen.
Für TuSpo Grebenstein endete das erste Auswärtsspiel nach dem Aufstieg mit einem 0:3 bei Britannia Eichenzell. Ohne mehrere Stammkräfte und mit nur wenigen personellen Alternativen geriet der Neuling durch einen verunglückten Flankenversuch von Philipp Pfeiffer in Rückstand, besaß aber rund um die Pause selbst zwei gute Möglichkeiten durch Maximilian Gröschner. Nach dem 0:2 durch Sardi Bardhushi und der Gelb-Roten Karte gegen Timon Schmidt wurde die Aufgabe endgültig zu groß. Arnis Mulaj setzte kurz vor Schluss den Schlusspunkt.
Zwei Spiele, zwei Siege, kein Gegentor: Rengershausen hat seinen bemerkenswerten Start auch auf dem Kaiserplatz fortgesetzt. Erneut brachte Malte Bandowski den Aufsteiger auf die Siegerstraße, diesmal bereits in der elften Minute. In der Schlussphase sorgte der eingewechselte Marco Dawid mit einem Doppelpack für den 3:0-Endstand. Während Rengershausen mit sechs Punkten einen Traumstart hat, steht Calden nach zwei Niederlagen und 1:6 Toren noch ohne Zähler da.
45 Minuten Verspätung, sechs Tore, zwei Elfmeter und ein später Ausgleich: Die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach ist mit einem spektakulären 3:3 gegen Buchonia Flieden in die neue Saison gestartet. Jakub Swinarski brachte die Gastgeber in Führung, ehe Louis Larbig noch vor der Pause ausglich. Nach dem Seitenwechsel wechselte die Führung mehrfach: Neuzugang Tjarde Bandowski traf per Handelfmeter zum 2:1, Flieden drehte die Partie anschließend zum 3:2. In der Schlussphase rettete Ture Ott der SG mit einem sehenswerten Treffer noch einen Punkt.
Der 1. FC Schwalmstadt hat sich nach der knappen Auftaktniederlage gegen Wabern erstmals belohnt. Bei der zweiten Mannschaft der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz brachte Nestor Raul Orellana den Aufsteiger kurz vor der Pause per Foulelfmeter in Führung. Max Stadler glich in der 70. Minute zum 1:1 aus. Nach zwei Spieltagen steht Schwalmstadt damit bei einem Punkt und hat den ersten kleinen Schritt in der neuen Spielklasse gemacht.
Die Zuckerrübenstädter haben ihren perfekten Saisonstart mit einem 5:1 gegen den OSC Vellmar eindrucksvoll ausgebaut. Dabei gingen zunächst die Gäste durch Pooyan Ensafi in Führung, doch Peer Küllmer und Moritz Matthaei drehten die Partie noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Spielertrainer Patrick Herpe, Marius Rohde und Neuzugang Kerim Akin auf 5:1, Vellmars Luca-Maurice Bock sah zudem Gelb-Rot.
Auf das enttäuschende 0:1 in Rengershausen hat der FSV Wolfhagen die passende Antwort gegeben. Gegen Lichtenau führten die Wölfe nach Treffern von Hazar Kanat und Tom Herting bereits nach 17 Minuten mit 2:0. Zwar verkürzte Eduard Grosu, doch noch vor der Pause stellten Marcel Fischer und Bader Boukhatem innerhalb von nur einer Minute auf 4:1. Kanat machte mit seinem zweiten Treffer den 5:1-Heimsieg perfekt – während Wolfhagen damit seine ersten Punkte holte, wartet Lichtenau nach zwei Spielen weiter auf den ersten Zähler.