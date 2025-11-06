Wabern siegt spät – Klei/Hun/Doh rückt auf Platz fünf vor

Der TSV Wabern hat sich in einem intensiven Nachholspiel gegen den FSV Rot-Weiß Wolfhagen mit 3:2 (1:1) durchgesetzt und sich damit in der oberen Tabellenhälfte festgesetzt. Spielertrainer Patrick Herpe avancierte mit einem Doppelpack zum Matchwinner und bescherte seiner Mannschaft kurz vor dem Abpfiff den umjubelten Siegtreffer.

Wabern erwischte den besseren Start und ging nach 19 Minuten in Führung, als Herpe einen von Keeper Rick Christof nicht festgehaltenen Ball aus kurzer Distanz über die Linie drückte. Noch vor der Pause kam Wolfhagen nach einer Ecke durch Malte Bandowski zum Ausgleich (43.). Direkt nach dem Seitenwechsel drehte der FSV die Partie, als Tom Herting einen mustergültigen Angriff zum 2:1 abschloss (48.). Doch die Gastgeber zeigten Moral: Martin Mühlberger glich nach einer unübersichtlichen Strafraumszene aus (56.) und leitete damit eine offene Schlussphase ein. Beide Teams suchten nun die Entscheidung, ehe Herpe in der 89. Minute einen abgewehrten Ball aus 18 Metern trocken im linken unteren Eck versenkte – sein bereits achtes Saisontor. In der Nachspielzeit rettete Waberns Torwart Islam Elgaz mit einer starken Parade gegen Bandowski den Sieg. Mit nun 25 Punkten klettert der TSV auf Rang sechs, während Wolfhagen als Vierter leicht den Anschluss an die Spitzengruppe verliert.

Pflichtsieg gelungen