Wabern siegt spät – Klei/Hun/Doh rückt auf Platz fünf vor

Die beiden Nachholspiele der Verbandsliga Nord hatten es in sich: Der TSV Wabern entschied ein intensives Duell gegen den FSV Rot-Weiß Wolfhagen dank eines späten Treffers von Spielertrainer Patrick Herpe mit 3:2 für sich, während die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach beim Aufsteiger SV Hofbieber mit einem klaren 4:1-Erfolg ihre starke Serie fortsetzte.
Mit einem Lucky Punch zum Heimerfolg
Der TSV Wabern hat sich in einem intensiven Nachholspiel gegen den FSV Rot-Weiß Wolfhagen mit 3:2 (1:1) durchgesetzt und sich damit in der oberen Tabellenhälfte festgesetzt. Spielertrainer Patrick Herpe avancierte mit einem Doppelpack zum Matchwinner und bescherte seiner Mannschaft kurz vor dem Abpfiff den umjubelten Siegtreffer.
Wabern erwischte den besseren Start und ging nach 19 Minuten in Führung, als Herpe einen von Keeper Rick Christof nicht festgehaltenen Ball aus kurzer Distanz über die Linie drückte. Noch vor der Pause kam Wolfhagen nach einer Ecke durch Malte Bandowski zum Ausgleich (43.). Direkt nach dem Seitenwechsel drehte der FSV die Partie, als Tom Herting einen mustergültigen Angriff zum 2:1 abschloss (48.). Doch die Gastgeber zeigten Moral: Martin Mühlberger glich nach einer unübersichtlichen Strafraumszene aus (56.) und leitete damit eine offene Schlussphase ein. Beide Teams suchten nun die Entscheidung, ehe Herpe in der 89. Minute einen abgewehrten Ball aus 18 Metern trocken im linken unteren Eck versenkte – sein bereits achtes Saisontor. In der Nachspielzeit rettete Waberns Torwart Islam Elgaz mit einer starken Parade gegen Bandowski den Sieg. Mit nun 25 Punkten klettert der TSV auf Rang sechs, während Wolfhagen als Vierter leicht den Anschluss an die Spitzengruppe verliert.
Pflichtsieg gelungen
Die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach hat ihre starke Form bestätigt und beim SV Hofbieber einen ungefährdeten 4:1 (3:0)-Auswärtssieg gefeiert.
Von Beginn an übernahm die SG das Kommando: Nach einer Ecke von Jakub Swinarski traf Innenverteidiger Tim Demus früh per Kopf zur Führung (10.). Anschließend schnürte Rechtsaußen Lennart Rose einen Doppelpack – zunächst nach einer Ecke von Ingmar Merle (25.), dann nach Vorlage von Rinor Murati (41.). Nach dem Seitenwechsel kam Hofbieber besser in die Partie, vergab jedoch zunächst die große Chance zum Anschluss, als Kevin Krieger mit einem Foulelfmeter an SG-Keeper Phil Ullrich scheiterte (59.). Kurz darauf traf Yannik Bleuel für die Gastgeber (66.), ehe der eingewechselte Louis Blumenstein nach Vorarbeit von Florian Baldauf und Swinarski den alten Abstand wiederherstellte (79.).
Mit nun 26 Punkten belegt Kleinalmerode einen starken fünften Platz. Hofbieber bleibt mit sechs Punkten abgeschlagen Tabellenvorletzter.