Wabern bindet Kapitäns-Trio

Beim TSV 1900 Wabern folgt auf die Vertragsverlängerung mit Trainer Patrick Herpe die nächste wichtige Personalnachricht: Wie der Verein über seine sozialen Medien mitteilte bleiben Kapitän Luca Wendel sowie seine Stellvertreter Jan Luca Schmeer und Niklas Müller dem Verein über die laufende Saison hinaus erhalten. Nach frühzeitigen Gesprächen haben alle drei ihre Zusage gegeben – ein starkes Signal in Richtung Kontinuität und gemeinsamer Weiterentwicklung.

Herpe zeigte sich hochzufrieden mit der Entscheidung des Führungstrios:

Luca Wendel sei als „verlängerter Arm“ des Trainers einer der stärksten Verteidiger der Liga und präge das Mannschaftsgefüge maßgeblich. Schmeer bezeichnete Herpe als unermüdlichen Arbeiter, der sich in den vergangenen Jahren spielerisch wie charakterlich stetig weiterentwickelt habe. Müller lobte er als erfahrenen Leistungsträger, der „wie ein guter Wein“ mit den Jahren noch besser geworden sei und regelmäßig mit Intensität, Trefferquote und Übersicht vorangehe.

Nach der bereits verkündeten Verlängerung mit Patrick Herpe unterstreicht nun auch das Bekenntnis des Kapitäns-Teams den eingeschlagenen Weg des Verbandsligisten – ein klares Zeichen für Stabilität, Identifikation und den Anspruch, gemeinsam die nächsten Schritte zu gehen.