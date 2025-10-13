Wabern beendet Sieglosserie – später Nackenschlag für Calden

Am Spieltag der Verbandsliga Nord rückten die nordhessischen Mannschaften in den Fokus – dabei lieferte der Lichtenauer FV eine überzeugende Leistung, FSV Wolfhagen setzte seine Erfolgsserie fort und SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach sowie SG Calden/Meimbressen unterlagen in Osthessen.

Der Spitzenreiter präsentierte sich klar überlegen gegen die zuletzt formstarke Klei/Hun/Doh und deklassierte die Gäste deutlich. Kovac (16.), Damm (66.), Arsov (75.) und Fiorentino (89.) erzielten die Tore für die Gastgeber. Für Klei/Hun/Doh endete damit eine Serie von fünf Siegen.

Der LFV setzte sich verdient gegen den OSC durch und bleibt vor heimischer Kulisse ungeschlagen. Orellana (31.) eröffnete den Torreigen, Petac traf nach einer Ecke (37.) zum beruhigenden 2:0, ehe beide Abwehrreihen bis zum Schluss stabil standen. Vellmar wartet weiter auf den ersten Auswärtssieg dieser Saison.

Die Junglöwen aus Kassel setzten sich dank effektiver Chancenverwertung bei einem heimstarken Flieden durch. Schmeer (36.) brachte den Auswärtsklub in Führung, Kanat (57.) legte nach – Flieden fand trotz Initiative kein Mittel, die Defensive zu überwinden. Kassel II bleibt ungeschlagen und hält den Abstand zum Spitzenreiter.

Steinbach fuhr gegen einen kämpferisch starken Gast aus Willingen den fünften Sieg in Serie ein. Kehl (41.) und Yáñez (53.) legten den Grundstein, Bott per Elfmeter (60.) verkürzte, ehe Kovac (90.) den Endstand besorgte. Willingen zeigte vor der Abwehr einige Schwächen, die der Gastgeber konsequent ausnutzte.

Neun-Tore-Spektakel in Hofbieber

Ein spektakuläres Auswärtsspiel gewann Wolfhagen beim Aufsteiger Hofbieber mit 6:3. Deiß (3., 14.), Mayor (9.), Degenhardt (42., 87.) und Bandowski (84.) sorgten für eine klare Führung, Hofbieber antwortete mit Torsten Müller (26., 49.) und Bleuel (29.). Nach einem roten Platz für Hofbiebers Torwart (82.) war der Weg zum Sieg geebnet. Später Knockout

Calden lieferte sich ein Wechselbad der Gefühle beim Vorletzten und verlor nach einem späten Treffer. Heil (6.), Reith (30.), Fröhlich (73.) und Pfeiffer (90.+5) trafen für Eichenzell, während Dittmar (28.), Busch (78.) und Dittmar erneut per Nachspielzeit-Treffer (90.+2) zwischenzeitlich ausglichen. Der Sieger fiel erst in der dritten Minute der Nachspielzeit – bitter für den Aufsteiger. Negativtrend gestoppt