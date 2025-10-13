 2025-10-10T17:03:43.034Z

Allgemeines
– Foto: Cecilia Schmerer

Wabern beendet Sieglosserie – später Nackenschlag für Calden

13. Spieltag der Verbandsliga Nord

Am Spieltag der Verbandsliga Nord rückten die nordhessischen Mannschaften in den Fokus – dabei lieferte der Lichtenauer FV eine überzeugende Leistung, FSV Wolfhagen setzte seine Erfolgsserie fort und SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach sowie SG Calden/Meimbressen unterlagen in Osthessen.

Sechs entscheidende Minuten

Sa., 11.10.2025, 15:00 Uhr
Lichtenauer FV
Lichtenauer FVLichten. FV
OSC Vellmar
OSC VellmarOSC Vellmar
2
0
Abpfiff

Der LFV setzte sich verdient gegen den OSC durch und bleibt vor heimischer Kulisse ungeschlagen. Orellana (31.) eröffnete den Torreigen, Petac traf nach einer Ecke (37.) zum beruhigenden 2:0, ehe beide Abwehrreihen bis zum Schluss stabil standen. Vellmar wartet weiter auf den ersten Auswärtssieg dieser Saison.

Ohne Chance

Sa., 11.10.2025, 15:00 Uhr
SG Bad Soden
SG Bad SodenSG Bad Soden
SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach
SG Kleinalmerode/Hundelshausen/DohrenbachKlei/Hun/Doh
4
0
Abpfiff

Der Spitzenreiter präsentierte sich klar überlegen gegen die zuletzt formstarke Klei/Hun/Doh und deklassierte die Gäste deutlich. Kovac (16.), Damm (66.), Arsov (75.) und Fiorentino (89.) erzielten die Tore für die Gastgeber. Für Klei/Hun/Doh endete damit eine Serie von fünf Siegen.

Junglöwen souverän

Sa., 11.10.2025, 15:00 Uhr
SV Buchonia Flieden
SV Buchonia FliedenSV Flieden
KSV Hessen Kassel
KSV Hessen KasselKSV Hessen II
0
2
Abpfiff

Die Junglöwen aus Kassel setzten sich dank effektiver Chancenverwertung bei einem heimstarken Flieden durch. Schmeer (36.) brachte den Auswärtsklub in Führung, Kanat (57.) legte nach – Flieden fand trotz Initiative kein Mittel, die Defensive zu überwinden. Kassel II bleibt ungeschlagen und hält den Abstand zum Spitzenreiter.

SCW unterlegen

Sa., 11.10.2025, 15:00 Uhr
SV 1920 Steinbach
SV 1920 SteinbachSV Steinbach
SC Willingen
SC WillingenSC Willingen
3
1
Abpfiff

Steinbach fuhr gegen einen kämpferisch starken Gast aus Willingen den fünften Sieg in Serie ein. Kehl (41.) und Yáñez (53.) legten den Grundstein, Bott per Elfmeter (60.) verkürzte, ehe Kovac (90.) den Endstand besorgte. Willingen zeigte vor der Abwehr einige Schwächen, die der Gastgeber konsequent ausnutzte.

Neun-Tore-Spektakel in Hofbieber

Gestern, 15:00 Uhr
SV Hofbieber
SV HofbieberSV Hofbieber
FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925
FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925Wolfhagen
3
6
Abpfiff

Ein spektakuläres Auswärtsspiel gewann Wolfhagen beim Aufsteiger Hofbieber mit 6:3. Deiß (3., 14.), Mayor (9.), Degenhardt (42., 87.) und Bandowski (84.) sorgten für eine klare Führung, Hofbieber antwortete mit Torsten Müller (26., 49.) und Bleuel (29.). Nach einem roten Platz für Hofbiebers Torwart (82.) war der Weg zum Sieg geebnet.

Später Knockout

Gestern, 15:00 Uhr
FC Britannia Eichenzell
FC Britannia EichenzellEichenzell
SG Calden/Meimbressen
SG Calden/MeimbressenSG Calden/M.
4
3
Abpfiff

Calden lieferte sich ein Wechselbad der Gefühle beim Vorletzten und verlor nach einem späten Treffer. Heil (6.), Reith (30.), Fröhlich (73.) und Pfeiffer (90.+5) trafen für Eichenzell, während Dittmar (28.), Busch (78.) und Dittmar erneut per Nachspielzeit-Treffer (90.+2) zwischenzeitlich ausglichen. Der Sieger fiel erst in der dritten Minute der Nachspielzeit – bitter für den Aufsteiger.

Negativtrend gestoppt

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Wabern
TSV WabernTSV Wabern
FSV Dörnberg
FSV DörnbergFSV Dörnberg
1
0

In einem engen Match schnappte Wabern Dörnberg einen knappen Heimerfolg weg. Rohde (54.) erzielte den einzigen Treffer des Tages, in der Schlussphase rasselte es – mit Rot gegen Konjarski (77.) und Gelb-Rot gegen Rohde (90+4). Beide Teams bleiben im Mittelfeld, doch der Dreier bringt Wabern wichtigen Atemraum.

