Vyma glückt Neuanfang mit Perspektive Die Fußballer des SV Vynen-Marienbaum sind seit einem halben Jahr nur noch in der Kreisliga C vertreten. Obmann Tommy Thielen sieht die Mannschaft auf einem guten Weg. Derweil liegt die Sportstätten-Planung des Klubs für beide Plätze auf Eis.

Drei Spieler waren im vergangenen Sommer übrig geblieben, die sich entschlossen hatten, für den SV Vynen-Mariembaum auch in der Kreisliga C aufzulaufen. Nachdem der Abstieg feststand, zerbrach der Kader der ersten Mannschaft. Bald war klar, dass der SV Vyma wegen Personalmangels nur noch ein Team zum Spielbetrieb melden kann – in der C-Liga, der untersten Klasse im Fußball-Kreis Moers. Dunkle Wolken standen über den Plätzen in Marienbaum und Vynen. Abteilungsleiter Tommy Thielen musste die Scherben beim einstigen Bezirksliga-Klub zusammenkehren und gleichzeitig Hoffnung verbreiten. Ein halbes Jahr später sieht die Welt schon etwas anders, ja sogar wesentlich freundlicher aus.

Rund 30 Leute gehören dem Kader der C-Liga-Truppe, die in der Gruppe 1 auf Tabellenplatz sieben überwintert, an. Das Durchschnittsalter liegt bei rund 24 Jahren. „Mindestens 16 Jungs sind regelmäßig bei den Spielen dabei“, so Thielen, der von „erfreulichen Zahlen“ spricht. Das sah in der vergangenen Saison noch ganz anders aus. Kapitän Maximilian Hans, Marc Kellendonk und Paul Ziegler erlebten den sportlichen Absturz als Spieler hautnah mit, blieben dem SV Vyma aber treu. Die Mischung stimme in dieser Spielzeit, meint Thielen. Jens Kremers ist der älteste Akteur im Kader. Der 41-Jährige kommt auf vier Einsätze. Die jüngsten Spieler könnten noch in der A-Jugend auflaufen. Sechs Youngster wurden im Sommer 2022 zu Frühsenioren erklärt. Der 18-jährige Joost Ziegler ist mit zwölf Treffern sogar der erfolgreichste Vollstrecker.

Thielen: „Wir versuchen, die Mannschaft weiter zu verjüngen, und haben die Hoffnung, dass durch die jungen Leute neue Spieler in deren Alter zu uns kommen, die wiederum die Qualität erhöhen.“ Wie viele andere Dorfklubs in der Region fehlt es beim SV Vyma an Nachwuchs. Der Klub ist daher eine Jugendspielgemeinschaft mit der DJK Appeldorn, Sturm Wissel und SuS Kalkar eingegangen – auch in der Hoffnung, dass die Juniorenkicker später in den eigenen Seniorenbereich wechseln. Über eine Spielgemeinschaft für die „Erste“ mit einem Verein aus Xanten sei noch nicht ernsthaft gesprochen worden, weiß Thielen. „Bei einem Bier wurde das Thema mal oberflächlich mit Vertretern der DJK Wardt angerissen, aber dabei ist es auch geblieben.“

Positiven Trend fortsetzen

Hält der positive Trend an, kann sich Thielen vorstellen, dass der SV Vyma 2025 wieder in der B-Liga aufläuft. Damit das klappt, müsse aber auch noch an den Rahmenbedingungen gearbeitet werden. Der 40-Jährige spricht die Bewirtung auf den Plätzen an, die es schon seit längerem nicht mehr gibt. Nun soll zumindest in Vynen das Vereinsheim zu den Spiel- und Trainingszeiten wieder geöffnet werden. „Dafür wurde extra eine Arbeitsgruppe gebildet“, so der Fußball-Abteilungsleiter.