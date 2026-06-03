Vulkaneifeler schnappen sich den Pott Ein verschossener Elfmeter, zwei Platzverweise und ein gedrehter Rückstand des späteren Siegers SG Laufeld/Buchholz: Das Mosel-Kreispokalfinale vor 550 Zuschauern in Veldenz hatte einiges zu bieten. Das Fazit des Trainers der unterlegenen SG Neumagen/Leiwen fiel schonungslos aus. BILDERGALERIE und VIDEOINTERVIEWS von Lutz Schinköth · Heute, 16:07 Uhr · 0 Leser

Nach 90 aufreibenden Minuten kannte der Jubel bei der SG Laufeld/Buchholz keine Grenzen: Drei Jahre nach der Finalpleite von Gonzerath klappte es diesmal mit dem Gewinn des Kreispokals. – Foto: Sebastian Schwarz

Es war für beide Mannschaften eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Am Ende von 90 intensiven Minuten in einer von sehr vielen Zweikämpfen und viel Tempo geprägten Partie vor 550 Zuschauern in Veldenz durfte die bessere Mannschaft den Kreispokal in die Höhe recken: Hatte die SG Laufeld/Buchholz vor fast auf den Tag genau vor drei Jahren – es war der 26. Mai 2023 – noch ihr Kreispokalendspiel gegen den gastgebenden SV Gonzerath in der Verlängerung mit 1:3 verloren, so schnappten sich die Vulkaneifeler diesmal den Cup.

Dabei sah es lange Zeit nicht nach einem Triumph des Teams von Oleg Tintor aus. Denn im ersten Durchgang agierten die Vereinigten aus Neumagen-Dhron, Trittenheim, Leiwen und Köwerich wacher, handlungsschneller und hatten die besseren Chancen. Ein Distanzschuss von Kapitän Lukas Bollig strich so knapp über den Querbalken. Anschließend klärte der starke Laufelder Abwehrchef Peter Borsch gegen Nils Hasenstab zur Ecke. Der Neumagener wurde später als bereits ausgewechselter Spieler wegen Meckerns mit Gelb-Rot bestraft (80.). So feiert die SG Laufeld den Gewinn des Mosel-Kreispokals

Laufelds Keeper Stefan Stroh rettete anschließend vor dem einschussbereiten Mike Hauser (30.). Im ersten Abschnitt war beiden Mannschaften die Nervosität anzumerken. Viel Taktieren, viel Hektik und etliche Fehlpässe ließen keinen Spielfluss aufkommen. Das Finale am Freitagabend in Veldenz wirkte trotz der ausgezeichneten Stimmung auf den Rängen lange Zeit zerfahren. Großes Risiko wollte niemand gehen. Plötzlich zeigte Schiedsrichter Luis Herrig aber auf den Punkt: Als ein Neumagener den Fuß draufhielt und Finn Schmitz zu Fall kam, hätte der sonst so sichere Schütze Steven Koch die Tintor-Elf per Elfmeter in Führung bringen können, doch der Schuss des erfahrenen Mittelfeldstrategen flog rund eineinhalb Meter am linken Lattenkreuz vorbei (42.). „Wir kriegen keinen zweiten Ball“, kritisierte Laufelds Coach Tintor das mangelnde Zweikampfverhalten kurz vor der Pause. Doch bevor die Vulkaneifeler das Zepter übernahmen, zappelte der Ball im eigenen Tor. Nach einer guten Aktion im Mittelfeld schnappte sich der technisch beschlagene Raimo Wöhl die Kugel und traf aus gut 20 Metern per Dropkick sehenswert ins Schwarze. Die Führung der Moselaner war zu diesem Zeitpunkt verdient (49.). Nach einer Stunde erhöhte Laufeld/Buchholz die Schlagzahl, blieb zunächst aber nur über Standards gefährlich. Michael Schiefer verstolperte vorm Sechzehner, Florian Bros‘ Schuss wurde geblockt. Anschließend verhinderte Torwart Stefan Stroh per Faustabwehr das 0:2, als Wöhl aus 13 Metern zum Abschluss gekommen war (67.).