Vulkanausbruch der unnötigen Art

Wiesbaden . Diesen Vulkanausbruch beim Liliencup hat kein Mensch gebraucht. Beim Vorrundenspiel Mainz 05 gegen Werder Bremen (3:2) trauten die Zuschauer auf den gut besetzten Rängen ihren Augen nicht. Plötzlich brannten beiderseits etliche Sicherungen durch: Rudelbildung und Handgreiflichkeiten sorgten für eine Nahkontaktszenerie auf dem Spielfeld, die einige Zeit anhielt. Von mal eben aufkochenden Emotionen konnte nicht die Rede sein. Es war schon eine Eruption. Mittendrin im unerfreulichen Geschehen musste sich Schiedsrichter Fynn Walter (SV Wiesbaden) behaupten. Einzig tröstlich: Zwei Bremer Spieler entschuldigten sich kurz darauf über das Hallenmikro mit Nachdruck für die Vorfälle, wünschten den Spielern des FSV Mainz 05, mit denen sie sich gefetzt hatten, alles Gute für das Halbfinale.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

In den Katakomben wurden die Tumulte von Verantwortlichen beider Vereine sofort aufgearbeitet. „Alles geregelt“, meldete schließlich Fynn Walter. Bei Werder Bremen war mit Philipp Bargfrede (36), der als Co-Trainer dabei war, ein gestandener früherer Profi in die Aufarbeitung eingebunden. Einer, der während seiner Profi-Laufbahn bemerkenswerterweise ausschließlich das Werder-Trikot trug. „Wir haben ganz klar gesagt, dass so etwas nicht passieren darf. Immerhin haben die beiden Jungs dann Verantwortung übernommen.“ Emotionen dürften nie in Gewalt münden“, verurteilte und bedauerte Bargfrede die Vorkommnisse beim ersten Bremer Liliencup-Auftritt seit einer gefühlten Ewigkeit. Wo doch das Turnier für alle Teilnehmer eigentlich ein tolles Erlebnis sei, einschließlich der hervorragenden Organisation. Generell will Bargfrede den Werder-Youngster möglichst viel aus seinem Erfahrungsschatz weitergeben. „Es gibt viele Talente. Diejenigen, die es mehr wollen und mehr investieren, haben die besten Chancen. Aber es gehört sicherlich auch ein Quäntchen Glück dazu“, sagt er.