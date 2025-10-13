VTA Bonn mit Benlarbi auf Rekordkurs !

Der VTA Bonn bleibt in der Kreisliga C1 das Maß aller Dinge. Nach sieben Spieltagen steht die Mannschaft mit 7 Siegen aus 7 Spielen, einer beeindruckenden Tordifferenz von 58:9 und der besten Offensive wie Defensive der Liga unangefochten an der Tabellenspitze. Was sich bislang auf den Sportplätzen rund um Bonn abspielt, ist eine echte Machtdemonstration.

Allen voran Mohamed Benlarbi, der mit 23 Toren und 14 Vorlagen in nur sieben Spielen auf einem absoluten Ausnahmeniveau agiert. Der pfeilschnelle Angreifer ist kaum zu halten, besticht durch starke Eins-gegen-Eins-Aktionen und seinen unbändigen Torhunger.

Die Zahlen sprechen für sich: Der VTA Bonn spielt aktuell Fußball wie aus einem Guss. Besonders die Offensive sorgt Woche für Woche für Staunen – und Schrecken bei den Gegnern.

Nicht minder beeindruckend ist Alexander Preloznik, der die Rolle des spielmachenden Vollstreckers perfekt ausfüllt. Mit 11 Toren und 12 Vorlagen ist er der kreative Motor und Denker im Offensivspiel des VTA. Seine Pässe in die Tiefe und seine Robuste Art Fußball zu spielen rundet das Spiel der VTA aus Bonn ab.

Dazu kommen Taylan Inan (6 Tore, 4 Vorlagen) und Müslüm Dogan (5 Tore, 6 Vorlagen), die das Angriffsspiel variabel und unberechenbar gestalten. Beide überzeugen durch ihre technische Stärke und das Auge für den Mitspieler.

Auch Ufuk Kazan trägt mit 7 Vorlagen entscheidend zur Offensivgewalt des Teams bei – er ist der Mann für die gefährlichen Schnittstellenpässe und Standardsituationen.

Defensive Stabilität als Grundlage des Erfolgs

Bei aller Offensivfreude wird auch die Arbeit gegen den Ball großgeschrieben. Nur 9 Gegentore in sieben Spielen – das ist Bestwert in der Liga. Die Abwehrreihe zeigt sich eingespielt, zweikampfstark und gedankenschnell. Torwart und Defensive sorgen für Sicherheit, auf die sich das Team jederzeit verlassen kann.

13:0-Sieg als Statement

Am vergangenen Sonntag setzte der VTA ein weiteres Ausrufezeichen: Mit einem souveränen 13:0-Kantersieg gegen den SC Widdig demonstrierte die Mannschaft eindrucksvoll, dass sie auch in vermeintlich „leichten“ Spielen keine Gnade kennt. Das Team spielt mit Spielfreude, Disziplin und Selbstvertrauen – die Handschrift des Trainerteams ist klar erkennbar.

Ambitionen klar definiert

Die Ziele sind unmissverständlich: Der VTA Bonn will aufsteigen und sich dauerhaft im höherklassigen Kreisliga-Fußball etablieren. Das Team hat nicht nur das Potenzial, sondern auch die Einstellung dazu. Wenn die Konzentration hoch und der Teamgeist so stark bleibt wie bisher, steht einer Rückkehr in die Kreisliga B nichts im Wege.