VSV verlängern mit Stobbe - „Wollen Bezirksliga spannender machen“

Die VSV Hedendorf/Neukloster setzten auf Kontinuität und haben mit Trainer Björn Stobbe verlängert. Gleichzeitig präsentiert der Verein einen weiteren Winterzugang.
Mit Silas Brennecke (VfL Güldenstern Stade) und Jonathan Strauß (Harburger TB) haben die VSV bereits zwei talentierte Nachwuchsspieler verpflichtet. Zudem kehrt Peco Matthies als mögliche Soforthilfe an die Feldstraße zurück.
Nachdem der 28-jährige Angreifer in den vorherigen beiden Spielzeiten für das Kreisligateam der VSV stürmte, wechselte er im Sommer zur SG Estetal (Bezirksliga Lüneburg 2).
Neuzugang hinterlässt positiven Eindruck
Matthies präsentierte sich dort in exzellenter Form und trug mit vier Toren und zwei Assists einen ordentlichen Anteil dazu bei, dass sich die SGE nach dem Aufstieg vorerst im gesicherten Mittelfeld etabliert hat. Stobbe spricht nach den Eindrücken der ersten Einheiten bei seinem dritten Neuzugang von einer „positiven Entwicklung“, die Matthies zuletzt genommen hat.
Möglicherweise kann Matthies, der zunächst noch eine Gelbsperre absitzen muss, seinem künftigen Teamkollegen Sören Hüttmann in der Torschützenliste ein wenig unter die Arme greifen, der mit seinen zehn Treffern bei den Hedendorfern herausragt.
„Das ist ein tolles Zeichen vom Verein“
Coach Stobbe selbst wird auch in den kommenden Jahren das Gesicht auf der VSV-Bank bleiben. Der Verein hat mit dem 50-Jährigen, dessen zweite Amtszeit bei seinem Herzensklub bereits fünf Jahre läuft, gleich um zwei weitere Spielzeiten verlängert. „Das ist ein tolles Zeichen vom Verein“, sagt Stobbe. „Wir wollen dafür sorgen, dass der Kampf um die vorderen Plätze in der Bezirksliga in den nächsten Jahren wieder etwas spannender wird.“
Gleichzeitig wird auch Co-Trainer Ali Goodarzi über die laufende Saison hinaus an der Feldstraße bleiben. Marco Tobaben hingegen wird sich wieder auf seine Rolle als Spieler konzentrieren. Zuletzt hatte der 29-Jährige als spielender Co-Trainer fungiert. Seine Trainerlaufbahn wird Tobaben aber weiterhin vorantreiben, er arbeitet derzeit an seiner C-Lizenz.