VSV verlängern mit Stobbe - „Wollen Bezirksliga spannender machen“ „Das ist ein tolles Zeichen vom Verein“ von Tageblatt · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Schmietow

Die VSV Hedendorf/Neukloster setzten auf Kontinuität und haben mit Trainer Björn Stobbe verlängert. Gleichzeitig präsentiert der Verein einen weiteren Winterzugang.

Mit Silas Brennecke (VfL Güldenstern Stade) und Jonathan Strauß (Harburger TB) haben die VSV bereits zwei talentierte Nachwuchsspieler verpflichtet. Zudem kehrt Peco Matthies als mögliche Soforthilfe an die Feldstraße zurück. Nachdem der 28-jährige Angreifer in den vorherigen beiden Spielzeiten für das Kreisligateam der VSV stürmte, wechselte er im Sommer zur SG Estetal (Bezirksliga Lüneburg 2).

Neuzugang hinterlässt positiven Eindruck

Matthies präsentierte sich dort in exzellenter Form und trug mit vier Toren und zwei Assists einen ordentlichen Anteil dazu bei, dass sich die SGE nach dem Aufstieg vorerst im gesicherten Mittelfeld etabliert hat. Stobbe spricht nach den Eindrücken der ersten Einheiten bei seinem dritten Neuzugang von einer „positiven Entwicklung“, die Matthies zuletzt genommen hat. Möglicherweise kann Matthies, der zunächst noch eine Gelbsperre absitzen muss, seinem künftigen Teamkollegen Sören Hüttmann in der Torschützenliste ein wenig unter die Arme greifen, der mit seinen zehn Treffern bei den Hedendorfern herausragt.