 2026-04-23T13:43:33.969Z

Ligabericht

VSV-Frauen siegen im Kellerduell, Osterholz gewinnt Topspiel

Apensen nur 0:0

von NK · Heute, 20:34 Uhr · 0 Leser
– Foto: Rolf Schmietow

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Frauen Landesliga
Westerholz
Ahlerstedt/O II
TSV Apensen
Osterholz

In der Landesliga Lüneburg der Frauen gab es oben, aber auch unten viel Bewegung, nachdem direkte Duelle stattfanden. Die Gewinner waren Osterholz und VSV Hedendorf/Neukloster. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Sa., 25.04.2026, 16:30 Uhr
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O II
TSV Apensen
TSV ApensenTSV Apensen
0
0
Abpfiff

In einer umkämpften Partie trennten sich beide Teams torlos. Torchancen waren auf beiden Seiten rar. Apensen beendete die Serie von acht Spielen ohne Punktverlust, bleibt aber klar auf dem ersten Platz.

Gestern, 14:00 Uhr
VSK Osterholz-Scharmbeck
VSK Osterholz-ScharmbeckOsterholz
MTV Jeddingen
MTV JeddingenJeddingen
3
1
Abpfiff

Osterholz-Scharmbeck war die spielbestimmende Mannschaft und ging früh durch Theresa Müller in Führung (7.). Müller erhöhte nach der Pause auf 2:0 (51.), Jule Rüschenschmidt stellte auf 3:0 (68.). Maja Dammann gelang in der Nachspielzeit nur noch der Ehrentreffer für Jeddingen (90.+3). Jeddingen verlor Platz zwei, den sich Osterholz krallte.

Sa., 25.04.2026, 17:00 Uhr
TuS Fleestedt
TuS FleestedtFleestedt
TSV Stelle
TSV StelleTSV Stelle
2
0
Abpfiff

Fleestedt setzte sich im zweiten Durchgang durch. Annabell Schmidt Cabrera (57.) und Tanja Meinberg (65.) sorgten mit ihren Treffern für den Heimsieg. Fleestedt fährt wichtige Punkte im Keller ein und holte zehn Punkte aus den vergangenen vier Partien.

Sa., 25.04.2026, 16:00 Uhr
Eintracht Elbmarsch
Eintracht ElbmarschE. Elbmarsch
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N.
0
2
Abpfiff

Hedendorf/Neukloster gelang ein wichtiger Auswärtssieg. Leonie Werda traf früh zur Führung (12.), Diane Hennings legte noch vor der Pause nach (30.). Im Abstiegskampf sprangen die Damen des VSV an Elbmarsch vorbei und siegten erstmals nach sechs Partien, in denen man nur einen Punkt holte.

Fr., 24.04.2026, 19:30 Uhr
SG Wohnste/Holvede/Ippensen
SG Wohnste/Holvede/IppensenSG Wohnste/Holvede/Ippensen
FC Oste/Oldendorf
FC Oste/OldendorfFC Oste/Old.
0
2
Abpfiff

Oste/Oldendorf feierte einen verdienten Auswärtssieg. Sarah Hildebrandt brachte ihr Team nach der Pause in Führung (49.), ehe Laura Hellwege in der Nachspielzeit den Deckel draufmachte (90.+3).Die Hausherren verloren zum dritten Mal in Serie und stehen vor dem Abstieg in die Bezirksliga.