VSV-Frauen siegen im Kellerduell, Osterholz gewinnt Topspiel

– Foto: Rolf Schmietow

In der Landesliga Lüneburg der Frauen gab es oben, aber auch unten viel Bewegung, nachdem direkte Duelle stattfanden. Die Gewinner waren Osterholz und VSV Hedendorf/Neukloster. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

In einer umkämpften Partie trennten sich beide Teams torlos. Torchancen waren auf beiden Seiten rar. Apensen beendete die Serie von acht Spielen ohne Punktverlust, bleibt aber klar auf dem ersten Platz.

Osterholz-Scharmbeck war die spielbestimmende Mannschaft und ging früh durch Theresa Müller in Führung (7.). Müller erhöhte nach der Pause auf 2:0 (51.), Jule Rüschenschmidt stellte auf 3:0 (68.). Maja Dammann gelang in der Nachspielzeit nur noch der Ehrentreffer für Jeddingen (90.+3). Jeddingen verlor Platz zwei, den sich Osterholz krallte.

Fleestedt setzte sich im zweiten Durchgang durch. Annabell Schmidt Cabrera (57.) und Tanja Meinberg (65.) sorgten mit ihren Treffern für den Heimsieg. Fleestedt fährt wichtige Punkte im Keller ein und holte zehn Punkte aus den vergangenen vier Partien.

Hedendorf/Neukloster gelang ein wichtiger Auswärtssieg. Leonie Werda traf früh zur Führung (12.), Diane Hennings legte noch vor der Pause nach (30.). Im Abstiegskampf sprangen die Damen des VSV an Elbmarsch vorbei und siegten erstmals nach sechs Partien, in denen man nur einen Punkt holte.