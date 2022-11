VSV beenden Hinserie als Vorletzter

Geestland. In der Fußball-Oberliga der Frauen haben die VSV Hedendorf/Neukloster beim FC Geestland mit 0:3 verloren. „Wir waren klarer Außenseiter und wollten eigentlich möglichst lange die Null halten“, so Trainer Bernd Albers.

Das klappte nicht: Die VSV hatten nach sieben Minuten aber bereits zwei Gegentore kassierte. Bitter: Beide Treffer fielen aus sehr abseitsverdächtigen Situationen. "Wir haben danach trotzdem weiter gut dagegengehalten und uns ordentlich verkauft", ist Albers nach einem Spiel gegen einen starken Gegner insgesamt zufrieden. Die Punkte gegen den Klassenerhalt müssten gegen andere Teams geholt werden. Das Spiel war für die VSV der Abschluss der Hinrunde, die der Aufsteiger als Vorletzter beendet. Da es in der Rückserie in umgekehrter Reihenfolge weitergeht, treffen beide Teams am Sonnabend erneut aufeinander. Anpfiff ist um 17 Uhr. Tore: 1:0 (3.) Kersten, 2:0 (7.) Kersten, 3:0 (49.) Schröder. (lw)