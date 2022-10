VSST Günzlhofen: Der Top-Torjäger soll’s gegen Dornach richten Kelvin Gomez ist in bestechender Form

Zum Abschluss der Bezirksliga-Hinrunde muss der VSST Günzlhofen nochmal auswärts ran. Gegner ist der Tabellendritte SV Dornach.

Günzlhofen – Obwohl der VSST Günzlhofen am vergangenen Sonntag gegen Schwabing eines seiner besten Heimspiele zeigte, reichte es am Ende nicht zum ersten Heimsieg in der Vorrunde. Es war dazu die letzte Chance, denn nach dem Auswärtsspiel am Samstagnachmittag beim SV Dornach (13 Uhr) beginnt für den Bezirksliga-Aufsteiger eine Woche später bereits die Rückrunde.

Beim Tabellendritten Dornach im Münchner Osten erwartet die Elf von Spielertrainer Qemajl Beqiri eine weitere schwere Aufgabe auf dem Weg zum Klassenerhalt. Drei der fünf letzten Spiele konnte der Tabellendritte aus Dornach gewinnen, zuletzt gelang auswärts ein glatter 3:0-Erfolg beim SVA Palzing. Der VSST reist als klarer Außenseiter zum Tabellendritten. Die Beqiri-Elf kann also befreit aufspielen, ein Sieg wäre schon eine Überraschung.

Zumal der VSST-Trainer auf Mittelfeldmann Michael Zach wegen Problemen mit den Bändern verzichten muss und auch auf Stürmer Hakan Özdemir, der zu der Zeit noch arbeiten muss. Auch Neuzugang Ritvan Maloku fehlt und hinter ein Einsatz von Qendrim Beqiri steht ebenfalls noch ein Fragezeichen. So muss der Trainer selbst wieder die Schuhe schnüren. „Ich bin froh, dass derzeit Kelvin Gomez gut drauf ist“, hofft Beqiri, dass der Torjäger des VSST auch in Dornach wieder trifft, nachdem er vergangenen Spieltag gegen Schwabing zweimal einnetzte. „Wir müssen halt schauen, dass wir das Beste aus unserer Situation machen“, so der Spielertrainer. (Dieter Metzler)