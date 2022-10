VSST Günzlhofen ärgert den Aufstiegsaspiranten 2:1-Sieg dank starker zweiter Halbzeit

Der VSST Günzlhofen hat als Underdog den Aufstiegsaspiranten SV Dornach geärgert. Die Mannschaft von Qemajl Beqiri entführte die drei Punkte.

Günzlhofen – Sind die Aufsteiger aus Günzlhofen am vergangenen Spieltag noch knapp am ersten Heimsieg gescheitert, so gelang der Elf von Spielertrainer Qemajl Beqiri ausgerechnet beim Tabellendritten und Aufstiegsaspiranten SV Dornach der dritte Auswärtsdreier. Mit einem 2:1-Sieg verbaute der vermeintliche Underdog den Gastgebern vorerst den Weg an die Tabellenspitze.

„Die haben anfangs wohl geglaubt, die können uns an die Wand spielen“, meinte VSST-Ehrenvorstand Franz Ostermeier. Erst recht, als sie nach einer halben Stunde durch Robert Rakaric mit 1:0 in Führung gingen. Dabei hätte der erfolgreichste Torschütze des VSST, Kelvin Gomez, auch seine Elf in Front bringen können. Kurz vor der Pause traf Paul Fischer zum 1:1-Ausgleich.

Mit der Einwechslung von Ritvan Maloku erhielt das Günzlhofener Spiel in den zweiten 45 Minuten ein anderes Gesicht. Plötzlich dominierte der VSST und kam zu mehr Torchancen. Fischer, Maloku und Gomez hatten mehrmals den Führungstreffer auf dem Fuß. Schließlich half den Günzlhofenern ein Strafstoß. Gomez wurde im Strafraum von den Beinen geholt, und Spielertrainer-Bruder Qendrim Beqiri behielt vom Punkt die Nerven. Aber noch waren 30 Minuten auf der Uhr. „Da hat der VSST sein Spiel ruhig runtergespielt und vor allem sich nicht vom Gegner anstecken lassen“, lobte Ostermeier. Das war in der Vergangenheit nicht immer so.

Qemajl Beqiri verteilte nach den 90 Minuten Sonderlob an Kevin Roth, Michael Zach, Gomez, Maloku und seinen Bruder Qendrim. „Es hat heute richtig Spaß gemacht“, freute sich Beqiri.

Am Ende zeigten sich die Dornacher als schlechte Verlierer. Mit ruppigem Einsatz versuchten sie, dem Aufsteiger den Schneid abzukaufen. Doch Schiri Florian Reitmair (München) spielte nicht mit. Erst schickte er den mit Gelb vorbelasteten Vladimir Rankovic für zehn Minuten wegen Meckerns auf die Strafbank. Und in der Nachspielzeit sah Malik Abasse nach einem rüden Foul rot. (Dieter Metzler)