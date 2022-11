VSST Günzlhofen und das Problem mit den Platzverweisen Wieder in Unterzahl verloren

Mit einer knappen 1:2-Niederlage beim Tabellenzweiten SpVgg Feldmoching verabschiedete sich der Aufsteiger VSST Günzlhofen in die Winterpause und verbleibt auf dem Abstiegs-Relegationsplatz.

Günzlhofen – „Der Sieg Feldmochings geht in Ordnung“, meinte Günzlhofens Ehrenvorstand Franz Ostermeir, der sich mehr über etwas anderes ärgerte, als über die neunte Saisonniederlage. „Ich möchte nicht wissen, wie viele Spiele wir eigentlich zu elft beendet haben? Ich glaube, sechs oder siebenmal haben wir unsere Begegnungen in Unterzahl zu Ende spielen müssen. Das ist das erste, was wir im Frühjahr unbedingt abstellen müssen, sonst können wir die Bezirksliga abhaken.“

Diesmal flog Ritvan Maloku in der 78. Minute vom Platz. Der bereits nach einem Foul mit der gelben Karte vorbelastete VSST-Spieler bekam wegen Meckerns Gelb-Rot. Prompt nutzte der Tabellenzweite das Übergewicht auf dem engen Kunstrasenplatz und erzielte drei Minuten später den 2:1-Siegtreffer durch Cihan Öztürk, den gleichen Spieler, der bereits in der elften Minute zur 1:0-Führung für die Gastgeber getroffen hatte.