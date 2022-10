VSST Günzlhofen: Top-Torjäger Gomez soll es gegen Dornach richten Kelvin Gomez ist in bestechender Form

Günzlhofen – Obwohl der VSST Günzlhofen am vergangenen Sonntag gegen Schwabing eines seiner besten Heimspiele zeigte, reichte es am Ende nicht zum ersten Heimsieg in der Vorrunde. Es war dazu die letzte Chance, denn nach dem Auswärtsspiel am Samstagnachmittag beim SV Dornach (13 Uhr) beginnt für den Bezirksliga-Aufsteiger eine Woche später bereits die Rückrunde.