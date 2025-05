VSK weiter auf Titelkurs

In einer ansehnlichen Bezirksliga-Partie agierten die Osterholzer überlegen. Nach 32 Minuten gelang Christoph Oberschelp das wegweisende Führungstor. Danach gestaltete Hülsen das Geschehen zwar weiter offen, brachte die Gäste aber kaum in Gefahr. Als der zur Pause gekommene Tim Bormann in der 76. Minute auf 0:2 stellte, waren die Weichen endgültig auf Auswärtssieg gestellt. Keine 60 Sekunden später erhöhte Dilges Bayrak auf 0:3. Bormann ließ in den letzten Minuten sogar noch das 0:4 folgen.