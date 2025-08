VSK verliert torreiche Generalprobe

Noch am Samstag tütete der VSK Osterholz-Scharmbeck den Gewinn des Li-Fa-Cups ein. Dort setzte er sich binnen einer Woche gegen den FC Worpswede (3:1), Ligakonkurrenten TSV Ottersberg (3:2), TSV Fischerhude-Quelkhorn (3:0) sowie den Ausrichter (2:0) durch. Einen Tag später egalisierten die Kreisstädter gleich drei Rückstände. Tim Bormann, Dominik Meinert sowie Jan Brinkmann lieferten jeweils eine schnelle Antwort auf die Gegentore. Besonders aufregend ging es auf dem Rasenplatz des TSV Eiche Neu Sankt Jürgen zwischen der 78. und 80. Minute zu, als gleich drei Tore fielen. Mit dem Stand von 3:3 ging es in die letzten Züge der Partie, in der Ali Ceesay und der zuvor schon doppelt treffende Diyar Saka weitere Unaufmerksamkeiten in der VSK-Defensive bestraften, sodass der Bremen-Ligist mit 5:3 gewann.