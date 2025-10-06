VSK und Stelle obenauf, Fleestedt verliert direktes Duell

Der VSK Osterholz-Scharmbeck bleibt minimalistisch, aber sicherte sich drei wichtige Punkte gegen Eintracht Elbmarsch. Viola Zapfe brachte die Gastgeberinnen in der 39. Minute in Führung, doch Rebekka Rittmeier glich kurz vor der Pause aus (44.). Nach dem Seitenwechsel erzielte Sarah Meyer in der 65. Minute den Siegtreffer für den VSK, der die Niederlage der Vorwoche gut wegstecken konnte.