VSK und Stelle obenauf, Fleestedt verliert direktes Duell

Der neunte Spieltag der Landesliga ist absolviert und auch wenn nur vier Partien auf dem Programm standen, wurde ordentlich Spannung geboten. An der Spitze bleiben Osterholz, Jeddingen und Stelle in guter Form, während die SG Wohnste/Holvede/Ippensen einen enorm wichtigen Heimsieg feierte. Wir schauen auf die Partien.
Der VSK Osterholz-Scharmbeck bleibt minimalistisch, aber sicherte sich drei wichtige Punkte gegen Eintracht Elbmarsch. Viola Zapfe brachte die Gastgeberinnen in der 39. Minute in Führung, doch Rebekka Rittmeier glich kurz vor der Pause aus (44.). Nach dem Seitenwechsel erzielte Sarah Meyer in der 65. Minute den Siegtreffer für den VSK, der die Niederlage der Vorwoche gut wegstecken konnte.
Der MTV Jeddingen feierte einen souveränen Heimerfolg. Nele Anna Junck traf früh zum 1:0 (16.), ehe Neele Rieper den Ausgleich erzielte (37.). Noch vor der Pause brachte Emelie Rosebrock-Heemsoth Jeddingen wieder in Front (42.). Im zweiten Durchgang machten Hanna Thier (69.) und ein weiterer Treffer in der 76. Minute den verdienten 4:1-Sieg perfekt. Nach Platz drei im Vorjahr schätze man Oste/Oldendorf zu den Aufstiegsaspiranten, doch die bittere Realität heißt Abstiegskampf.
Der TSV Stelle zeigte sich in Torlaune und ließ dem TuS Westerholz keine Chance. Fünf Treffer sorgten für einen deutlichen Auswärtserfolg, während Westerholz zu keiner Zeit ins Spiel fand. Eine geschlossene Mannschaftsleistung der Gäste sicherte ihnen die drei Punkte. Westerholz bleibt Letzter, Stelle Erster.
Dank eines Doppelpacks von Lara Marie Rook feierte die SG Wohnste/Holvede/Ippensen den nächsten Sieg. In der 70. Minute traf sie zur Führung, 15 Minuten später (85.) machte sie den 2:0-Endstand perfekt. TuS Fleestedt kämpfte tapfer, blieb offensiv aber zu harmlos. Ein ganz wichtiger Heimsieg, um mit Fleestedt punktgleich zu ziehen.