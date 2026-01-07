VSK richtet den 27. Schmolke-Cup aus FC Verden, Bornreihe und starke Bremenligisten am Start +++ Qualifikationsturnier für Osterholzer Kreisligisten am Vortag Verlinkte Inhalte Schmolke-Cup OHZ Bornreihe Ottersberg Worpswede Osterholz + 16 weitere

Am Samstag, 17. Januar wird in der Sporthalle der BBS Osterholz-Scharmbeck der Schmolke-Cup ausgetragen. Das Traditionsturnier geht in die 27. Auflage und wird wieder ein starkes Teilnehmerfeld bieten. Neben dem Titelverteidiger VSK Osterholz-Scharmbeck, sind auch die Moorteufel aus Bornreihe, der FC Verden und Spitzenteams aus der Bremen-Liga am Start.

Im Vorjahr spielte sich der VSK Osterholz-Scharmbeck in einen Torrausch und gewann das Turnier überlegen. Im Endspiel besiegte VSK den Bremenligisten SG Aumund-Vegesack. Und auch in diesem Jahr sind einige der stärksten Mannschaften aus der Bremen-Liga dabei. TV Eiche Horn, SV Hemelingen, OSC Bremerhaven und Vatan Sport nehmen dieses Jahr am Hallenspektakel teil. Ausserdem gibt sich der Oberligist und frischgebackene Supercupsieger FC Verden die Ehre. Der Finaltag beginnt um 13.00 Uhr. Das Teilnhemerfeld:

FC Verden 04

OSC Bremerhaven

SV BW Bornreihe

SV Hemelingen

TSV Ottersberg

TuRa Bremen

FC Worpswede

TV Eiche Horn

KSV Vatan Spor Bremen

VSK Osterholz-Scharmbeck

Sieger Kreisliga Quali Gruppe A

Sieger Kreisliga Quali Gruppe B Kreisligisten spielen Qualiturnier am Freitag