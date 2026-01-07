VSK richtet den 27. Schmolke-Cup aus

Am Samstag, 17. Januar wird in der Sporthalle der BBS Osterholz-Scharmbeck der Schmolke-Cup ausgetragen. Das Traditionsturnier geht in die 27. Auflage und wird wieder ein starkes Teilnehmerfeld bieten. Neben dem Titelverteidiger VSK Osterholz-Scharmbeck, sind auch die Moorteufel aus Bornreihe, der FC Verden und Spitzenteams aus der Bremen-Liga am Start.
Im Vorjahr spielte sich der VSK Osterholz-Scharmbeck in einen Torrausch und gewann das Turnier überlegen. Im Endspiel besiegte VSK den Bremenligisten SG Aumund-Vegesack. Und auch in diesem Jahr sind einige der stärksten Mannschaften aus der Bremen-Liga dabei. TV Eiche Horn, SV Hemelingen, OSC Bremerhaven und Vatan Sport nehmen dieses Jahr am Hallenspektakel teil. Ausserdem gibt sich der Oberligist und frischgebackene Supercupsieger FC Verden die Ehre. Der Finaltag beginnt um 13.00 Uhr.
Das Teilnhemerfeld:
FC Verden 04
OSC Bremerhaven
SV BW Bornreihe
SV Hemelingen
TSV Ottersberg
TuRa Bremen
FC Worpswede
TV Eiche Horn
KSV Vatan Spor Bremen
VSK Osterholz-Scharmbeck
Sieger Kreisliga Quali Gruppe A
Sieger Kreisliga Quali Gruppe B
Kreisligisten spielen Qualiturnier am Freitag
Wie schon im Vorjahr haben zwei Kreisligisten die Möglichkeit sich in einem Qualifikationsturnier am Freitag, 16. Januar für das Turnier zu qualifizieren. Der Ball rollt ab 17.00 Uhr Im letzten Jahr konnten sich Hansa Schwanewede und der SV Lilienthal-Falkenberg durchsetzen. Es nehmen folgende Teams an der Qualifikation teil:
SV Lilienthal/Falkenberg
TSV Eiche Neu St. Jürgen
SV Vorwärts Buschhausen
SV Löhnhorst
FC Hansa Schwanewede
SV Komet Pennigbüttel
TSV Wallhöfen
ATSV Scharmbeckstotel
TSV St. Jürgen
VSK Osterholz-Scharmbeck II