VSK punktet erneut nach Rückstand

Der VSK Osterholz-Scharmebck eilt weiter zielstrebig auf den Klassenerhalt zu. Beim Rotenburger SV überzeugte er vor allem im zweiten Abschnitt und sammelte einen wertvollen Zähler ein.
Zunächst gaben die Hausherren den Ton an. Ihre Überlegenheit spiegelte sich kurz vor der Pause im Resultat wider. Bilal Trabelsi und Justin Kuchinke trafen binnen fünf Minuten zur 2:0-Führung. Doch der in der Vorwoche in letzter Minute gegen Etelsen ausgleichende VSK legte nach dem Seitenwechsel zu und verkürzte durch Jan Brinkmann - 2:1 (52.). Zwölf Zeigerumdrehungen später war Dilges Bayrak zur Stelle und erzielte den Ausgleich. Anschließend besaß der RSV die besseren Möglichkeiten auf den Siegtreffer, wusste diese aber nicht zu nutzen.
Damit blieb es beim Unentschieden, womit Rotenburg doch sehr haderte. Erneut gab es einen vermeidbaren Punktverlust gegen ein Team aus der unteren Tabellenhälfte. Der VSK liegt inzwischen acht Punkte vor den Abstiegsplätzen und steht kurz vor dem Klassenerhalt, der als Aufsteiger alles andere als selbstverständlich ist.