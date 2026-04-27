VSK punktet erneut nach Rückstand Kreisstädter bleiben zum vierten Mal hintereinander ungeschlagen von FuPa Lüneburg · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Rolf Schmietow

Der VSK Osterholz-Scharmebck eilt weiter zielstrebig auf den Klassenerhalt zu. Beim Rotenburger SV überzeugte er vor allem im zweiten Abschnitt und sammelte einen wertvollen Zähler ein.

Zunächst gaben die Hausherren den Ton an. Ihre Überlegenheit spiegelte sich kurz vor der Pause im Resultat wider. Bilal Trabelsi und Justin Kuchinke trafen binnen fünf Minuten zur 2:0-Führung. Doch der in der Vorwoche in letzter Minute gegen Etelsen ausgleichende VSK legte nach dem Seitenwechsel zu und verkürzte durch Jan Brinkmann - 2:1 (52.). Zwölf Zeigerumdrehungen später war Dilges Bayrak zur Stelle und erzielte den Ausgleich. Anschließend besaß der RSV die besseren Möglichkeiten auf den Siegtreffer, wusste diese aber nicht zu nutzen.