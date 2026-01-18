VSK Osterholz-Scharmbeck triumphiert erneut

– Foto: Andreas Harneit

Die Hierarchie im Osterholzer Hallenfußball bleibt unangetastet: Bei der 27. Auflage des Schmolke-Cups in der Sporthalle der BBS verteidigte der VSK Osterholz-Scharmbeck seinen Titel erfolgreich. In Finale der beiden besten Turniermannschaften setzte sich der Landesligist mit 3:1 gegen den Ligakonkurrenten Blau-Weiss Bornreihe durch.



Makellose Bilanz für den Gastgeber

Der VSK präsentierte sich als souveräner Gastgeber und sportliches Maß der Dinge. Ohne einen einzigen Punktverlust marschierte das Team durch das Turnier. Im Endspiel behielt die Mannschaft um Torhüter Dustin Hirsch die Oberhand. Hirsch rückte kurzfristig zwischen die Pfosten, nachdem sich Keeper Nikolai Süß unglücklich beim Qualifikationsturnier am Vortag verletzt hatte. Abgesehen von diesem Ausfall blieb das Event erfreulicherweise verletzungsfrei und verlief ohne jegliche negative Zwischenfälle. Zur Bildergalerie: Klick

Kreisligisten setzen Ausrufezeichen

Besonders beeindruckend verkauften sich die beiden Kreisligisten TSV Eiche Neu St. Jürgen und Hansa Schwanewede, die erst am Freitagabend ihr Ticket gelöst hatten. Eiche Neu St. Jürgen hielt mit den „Großen“ glänzend mit und stellte mit Jasper Stern den treffsichersten Akteur: Elfmal traf er ins Schwarze. Erst im Viertelfinale war nach einem dramatischen 5:6 gegen den 1. FC Burg Endstation. Auch Hansa Schwanewede bewies Moral und bot dem späteren Sieger VSK im Viertelfinale beim knappen 2:3 ordentlich Paroli.

Bremer „Retter“ verdienen sich Respekt

Ein großes Thema am Rande war die kurzfristige Absage des FC Verden. Nachdem bereits der TSV Ottersberg (ersetzt durch den FC Huchting) passen musste, ließ auch der Oberligist FC Verden die Veranstalter am Donnerstag im Regen stehen. Ralf Strömer vom Organisationsteam fand daher besonders lobende Worte für den 1. FC Burg. Die Bremer sprangen nicht nur spontan ein, sondern „zogen den Finaltag mit nur sechs Spielern voll durch“, so Strömer. Erst im Halbfinale unterlagen sie den „Moorteufeln“ aus Bornreihe mit 1:5. Bornreihe und OSC mit Doppelschicht

Finalist Blau-Weiß Bornreihe, mit ihrem neuen Trainer Tjark Seidenberg, sowie der OSC Bremerhaven zeigten ein bemerkenswertes Pensum. Beide Teams hatten bereits am Vormittag ein Turnier in Stotel bestritten und sich dort für den Folgetag qualifiziert, bevor sie in Osterholz-Scharmbeck aufliefen. Der OSC scheiterte nach einem Viertelfinalsieg gegen Hemelingen erst im Halbfinale an Bornreihe.

