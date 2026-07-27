VSK Osterholz-Scharmbeck triumphiert bei Hans-"Hexe"-Wendelken-Cup

– Foto: Steffi Rathje

Der VSK Osterholz-Scharmbeck zählt zu den Dauergästen des vom SV Blau-Weiß Bornreihe ausgerichteten Hans-"Hexe"-Wendelken-Cups, hatte bei den letzten Ausgaben aber nur wenig zu bestellen. In der letzten Woche präsentierte er sich blendend aufgelegt und bezwang gleich zwei Ligakonkurrenten auf dem Weg zum Turniersieg.

Im Auftaktspiel ließen die Kreisstädter dem TSV Stotel nicht den Hauch einer Chance, führten bereits nach 34 Minuten mit 4:0 und gewannen letztlich mit 6:1. Dustin Beller steuerte einen Dreierpack bei und spielte auch im Halbfinale eine zentrale Rolle. Er veredelte nämlich den Führungstreffer von Felix Westphal, sodass es dem VSK nach vielen vergeblichen Anläufen wieder einmal gelang, den eigentlich favorisierten SV Blau-Weiß Bornreihe zu bezwingen.

Am gestrigen Sonntag fand das Finale statt. Dort wartete mit dem FC Hagen/Uthlede, der zuvor überzeugend gegen DFB-Pokal-Teilnehmer Hemelingen (2:0) und Wörpetal (4:0) gewann, ein weiterer Landesligist. Dabei herrschte auf dem Spielfeld bereits Pflichtspiel-Atmosphäre. In einem hitzigen ersten Abschnitt handelten sich beide Teams jeweils einen Platzverweis. Schon vorher erzielte Westphal die Osterholzer Führung (34.). Nach dem Seitenwechsel legte Westphal nach. Anschließend erhöhten Tim Bormann und Hussain Taha sogar noch auf 4:0. Ein eindrucksvoller Erfolg, der dem rund 24 Stunden zuvor im Bezirkspokal ausgeschiedenen VSK ein Preisgeld von 800 Euro einbrachte.