VSK Osterholz-Scharmbeck auf Kurs Richtig Landesliga

Der VSK Osterholz-Scharmbeck hat sich in der laufenden Saison der Bezirksliga Lüneburg 3 als das Maß der Dinge etabliert. Nach 18 Spielen steht die Mannschaft mit 43 Punkten an der Tabellenspitze. Besonders beeindruckend ist dabei die Balance zwischen Angriff und Abwehr: Mit 48 Treffern stellt der VSK die mit die beste Offensive der Liga, während die Defensive mit nur zwölf Gegentoren ebenso herausragt.

Doch was macht den Erfolg des Teams aus? Welche Stellschrauben gibt es noch, und wie realistisch ist der Aufstieg in die Landesliga? Trainer Julian Gelies gibt Einblicke in die aktuelle Situation des Bezirksligisten.

Breite im Kader und starke Trainingsbeteiligung als Erfolgsfaktoren