VSK glänzt, aber macht es am Ende spannend

Über weite Strecken gab der zuletzt bei der zu klar ausfallenden 1:4-Niederlage gegen Bornreihe schon ansprechend auftretende VSK den Ton an. Er kombinierte sehenswert und verteidigte energisch. Den hohen Aufwand wandelten Neil Pablo Bonney sowie Dustin Beller, der gleich zweimal einnetzte in eine 3:0-Führung nach 47 Minuten um. Kurz darauf gelang Michael Trautmann der Anschlusstreffer, doch die Hausherren blieben unbeeindruckt. Als der frisch eingewechselte Paul Suckow in der 79. Minute den alten Drei-Tore-Abstand wiederherstellte, schien die Begegnung entschieden. Das sein wahres Leistungsvermögen nicht erreichende Celle meldete sich aber nochmals zurück. Trautmann sowie Alexander von Hörsten Laube verkürzten binnen 180 Sekunden auf 4:3, sodass die Osterholzer bis zum Schlusspfiff von Jannes Müller um den Sieg bangen mussten.