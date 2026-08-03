VSK bezwingt weiteren Bremen-Ligisten

– Foto: Lennart Blömer

Der VSK Osterholz-Scharmbeck befand sich während der Sommervorbereitung nahezu im Dauereinsatz. Den finalen Test beim ESC Geestemünde entschied er nach überzeugender Vorstellung für sich.

Auf dem Kunstrasenplatz kontrollierten die spielstarke Gäste über weite Strecken das Geschehen. Die Überlegenheit spiegelte sich auch im Resultat wider. Frühzeitig trafen Paul Suckow und Kapitän Tjerk Johanssen zur 2:0-Führung. Nach dem Seitenwechsel stellte der eingewechselte Dustin Beller auf 3:0 (65.). Der mit einer sehr jungen Mannschaft antretende ESC gab sich nicht auf und meldete sich in der Schlussphase zurück. Selli Qorri und Maikel Valencia Mina verkürzten binnen fünf Minuten auf 2:3. Den knappen Vorsprung brachte der VSK aber ins Ziel.