 2026-08-03T09:43:42.777Z

Testspiel

VSK bezwingt weiteren Bremen-Ligisten

Generalprobe vor Landesliga-Start

von FuPa Lüneburg · Heute, 17:15 Uhr · 0 Leser
– Foto: Lennart Blömer

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Geestemünde
Osterholz

Der VSK Osterholz-Scharmbeck befand sich während der Sommervorbereitung nahezu im Dauereinsatz. Den finalen Test beim ESC Geestemünde entschied er nach überzeugender Vorstellung für sich.

Gestern, 15:00 Uhr
ESC Geestemünde
ESC GeestemündeGeestemünde
VSK Osterholz-Scharmbeck
VSK Osterholz-ScharmbeckOsterholz
2
3
Abpfiff

Auf dem Kunstrasenplatz kontrollierten die spielstarke Gäste über weite Strecken das Geschehen. Die Überlegenheit spiegelte sich auch im Resultat wider. Frühzeitig trafen Paul Suckow und Kapitän Tjerk Johanssen zur 2:0-Führung. Nach dem Seitenwechsel stellte der eingewechselte Dustin Beller auf 3:0 (65.). Der mit einer sehr jungen Mannschaft antretende ESC gab sich nicht auf und meldete sich in der Schlussphase zurück. Selli Qorri und Maikel Valencia Mina verkürzten binnen fünf Minuten auf 2:3. Den knappen Vorsprung brachte der VSK aber ins Ziel.

Damit bezwang er nach der BTS Neustadt (6:2) einen weiteren Bremen-Ligisten. Zu Saisonbeginn wartet allerdings eine nochmals anspruchsvollere Aufgabe. Die Kreisstädter treten beim Landesliga-Meisterschaftsfavoriten MTV Eintracht Celle an, den sie in der Vorsaison gleich zweimal bezwangen und dabei acht Tore erzielten.

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