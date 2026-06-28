VSK bei erstem Test direkt in Torlaune

– Foto: Rolf Schmietow

Der VSK Osterholz-Scharmbeck absolvierte nach nur wenigen Trainingseinheiten sein erstes Vorbereitungsspiel. Im Vergleich mit der BTS Neustadt befand er sich bereits in ansprechender Form und fuhr einen klaren Sieg ein.

Auf dem holprigen Geläuf besaßen die Hausherren die erste Möglichkeit, fanden aber kein Vorbeikommen an Torhüter Michel Stelljes. Der erste Osterholzer Angriff führte direkt zum 0:1: Eine schöne Kombination über die linke Seite führte zu Neil Bonney, der noch einen Gegenspieler aussteigen ließ und aus 17 Metern unhaltbar ins rechte Eck traf (4.). Der VSK zeigte sich auch in der Folge ballsicher. Der nächste gelungene Spielzug sorgte erneut für Gefahr. Aus dem Gewühl fiel der Ball vor die Füße von Dilges Bayrak, der zum 0:2 einnetzte (12.). Neustadt trat nur selten offensiv in Erscheinung, verkürzte aber in Minute 36 fast aus dem Nichts. Nur fünf Zeigerumdrehungen später stellte der erst kurz zuvor für Jan Brinkmann gekommene Paul Suckow den alten Abstand wieder her. Sein Schuss wurde gleich mehrfach abgefälscht. Auf der Gegenseite boten die Gäste aber auch Schwächen, was mit der letzten Aktion des ersten Abschnitts zu einem Elfmeter führte, den Elvis Popa zum 2:3-Pausenstand verwandelte.

Zur zweiten Hälfte tauschte der VSK seine gesamte Mannschaft aus. Auch die Neustädter - in der letzten Bremen-Liga-Saison auf Rang sechs abschließend - nahmen viele Wechsel vor und waren zunächst das etwas aktivere Team. Am eigenen Strafraum luden sie ihren Gast jedoch immer wieder freundlich ein. So auch in Minute 65, als Dustin Beller aus halblinker Position ins lange Eck vollendete. Kurz darauf war Beller nach einem schnell ausgespielten Konter auf und davon und erhöhte auf 2:5. Damit hatten die Osterholzer aber noch nicht genug. Der aus Brinkum verpflichtete Neuzugang Seong-Hwang Song komplettierte nach einem weiteren Fehler im Aufbauspiel sogar noch das halbe Dutzend.

Der VSK fuhr damit einen überraschend klaren Erfolg ein. Die gute Frühform will er in einer Woche beim Test gegen die Reserve des FC Verden 04 bestätigen.