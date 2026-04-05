VSG und SpaKi suchen Form statt Ostereier, Stern zu Gast bei Blau Weiß

Diese beiden Teams suchen an diesem verlängerten Wochenende nicht nur Ostereier, sondern auch ihre Form. Die VSG ist inzwischen auf Platz 15. abgestürzt, ist seit sieben Spielen sieglos. SpaKi konnte den Negativtrend zumindest mal unterbrechen, verlor am Karfreitag dann aber wieder deutlich bei Blau Weiß 90.

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Der SCC ist trotz der Pleite bei Empor weiter Zweiter, will diesen Platz in Frohnau behaupten. Der FSC konnte keines seiner letzten fünf Spiele gewinnen, könnte mit einem Dreier aber einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. ---

Blau Weiß 90 hat in jüngster Vergangenheit abgeliefert. Auf den Derbysieg gegen Polar Pinguin folgte der oben bereits erwähnte 4:1-Erfolg über SpaKi. Damit sind die Mariendorfer nun Vierter, schielen Richtung Rang zwei. Stern 1900 hat aus den letzten drei Partien nur einen Punkt geholt, geriet am Karfreitag beim Berliner SC unter die Räder. ---

Heute, 13:00 Uhr Berliner SC Berliner SC Füchse Berlin Füchse Berlin 13:00 PUSH

Die Füchse drehen einsame Kreise an der Tabellenspitze, konnten ihren Vorsprung auf die Konkurrenz in der Vorwoche weiter ausbauen. Auf dem Weg zum Titel will man nun auch den Berliner SC aus dem Weg räumen. Der kommt aber mit reichlich Selbstvertrauen nach dem klaren Erfolg gegen Stern. ---

Das Topspiel des 19. Spieltags steigt am Heckerdamm, wenn Türkspor als Tabellendritter den Achten empfängt. Wilmersdorf allerdings ist völlig außer Form, hat nach dem Unentschieden gegen Südwest Anfang März vier Spiele in Folge verloren, dabei ganze 14 Gegentore geschluckt. Auch Türkspor musste den Ball zuletzt häufig aus dem eigenen Tor holen, verlor am Donnerstag klar in Hohen Neuendorf. ---

Heute, 14:00 Uhr SV Empor Berlin Empor Berlin TSV Mariendorf 1897 TSV 1897 14:00 PUSH

Empor hat sich gefangen, punktet im Tabellenkeller fleißig und setzte am Donnerstag mit dem 3:0-Heimerfolg gegen den SCC ein Ausrufezeichen. Nun kommt der TSV Mariendorf in den Jahn-Sportpark. Die Gäste haben am Freitag gegen den Tabellenführer verloren, zuvor gegen Biesdorf und Wilmersdorf sechs Punkte geholt. ---

Heute, 14:00 Uhr SC Staaken SC Staaken SSC Südwest 1947 SSC Südwest 14:00 live PUSH

Der SC Staaken hat sich nach schwacher Hinrunde gefangen, ist mittlerweile Fünfter und darf die Abstiegssorgen langsam aber sicher ad acta legen. Südwest hingegen steckt mitten drin im Kampf um den Klassenerhalt und das auch, weil das Team der Stunde in den letzten Wochen den Rückstand aufholte, die rote Laterne abgab und inzwischen nur noch einen Zähler hinter dem rettenden Ufer zurückliegt. ---

Die Partie zwischen Biesdorf und Polar Pinguin findet am 14. April statt. Zuvor haben beide Teams eine weitere Aufgabe. Daher folgt eine Vorschau zu einem späteren Zeitpunkt. ---

Hohen Neuendorf und Rudow duellieren sich noch später. Hier steigt das Spiel erst Ende April. Auch hier folgt die Vorschau später.

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