VSG stellt BSG bloß - Germania Salchendorf II bleibt Bezirksligist

Demnach wird die Partie des letzten Spieltags der Bezirksliga 5 zwischen Germania Salchendorf II und Türkiyemspor Plettenberg vom 1. Juni 2025 nicht umgewertet. Es bleibt beim sportlich errungenen 3:2-Heimsieg der Germania, die damit nochmals den Klassenerhalt feiern darf. "Leidtragender" ist der SV Türk Attendorn, der wieder auf einen Abstiegsplatz rutscht, aber wie Salchendorf II kürzlich bei der Bezirksliga-Staffeleinteilung berücksichtigt wurde. Ob am Ende beide in der Bezirksliga bleiben dürfen, ist Stand jetzt offen.

Das VSG erklärt zunächst, dass das Urteil des BSG schon deshalb aufzuheben war, weil es unter einem wesentlichen Verfahrensfehler leidet. Das BSG hat nämlich unterlassen, eine mündliche Verhandlung durchzuführen, obwohl es Salchendorf ausdrücklich beantragt hatte. Damit wurde der Anspruch auf rechtliches Gehör, der sogar grundgesetzlich verankert ist, massiv verletzt.

Zudem hält das Urteil aber auch in der Sache einer rechtlichen Prüfung nicht stand. Bei Germania Salchendorf hat in dem in Rede stehenden Spiel kein nicht-spiel- und/oder nicht-einsatzberechtigter Spieler mitgewirkt, so das VSG, das dies wie folgt ausführt:

"Hinsichtlich der Einsätze der Spieler Ngyvombo und Weber gilt verfahrensrechtlich Folgendes:

Spieler Ngyombo wurde in dem Zeitraum vor dem 30.04.2025 bis zu dem gegenständlichen Spiel am 01.06.2025 in Meisterschaftsspielen bei SV Germania Salchendorf wie folgt eingesetzt:

11.04.2025: 1. Mannschaft

28.04.2025: 3. Mannschaft

04.05.2025: 2. Mannschaft

11.05.2025: 1. Mannschaft

18.05.2025: 1. Mannschaft

25.05.2025: 1. Mannschaft

Spieler Weber wurde dementsprechend wie folgt eingesetzt:

11.04.2025: 1. Mannschaft

28.04.2025: 3. Mannschaft

04.05.2025: 2. Mannschaft

11.05.2025: 1. Mannschaft

Entgegen der Ansicht von Attendorn waren die Spieler Ngyombo und Weber am 1. Juni 2025 in der 2. Mannschaft von SV Germania Salchendorf einsatzberechtigt. Die Einsatzberechtigung folgt der generellen Spielerlaubnis der Spieler für ihren Verein. Eine Einschränkung der Einsatzberechtigung ergibt sich nicht aus § 11 Abs. 11 WDFV-Spielordnung. Nach § 11 Abs. 11 S. 1 dürfen Spieler, die bei Ablauf des 30. April Spieler der höheren Mannschaft sind, abweichend von den Absätzen 1 bis 10 in den nachfolgenden Punkte- und Entscheidungsspielen der unteren Mannschaft nicht mehr eingesetzt werden. Gemäß § 11 Abs. 11 S. 3 WDFV-Spielordnung bleibt die Spielberechtigung auch dann bestehen, wenn der Spieler ab dem 1. Mail in der nächsthöheren Mannschaft eingesetzt wird. Die Schutzfrist von fünf Tagen nach § 11 Abs. 5 WDFV-Spielordnung ist dabei gemäß § 11 Abs. 11 S. 4 WDFV-Spielordnung einzuhalten.

Unter Berücksichtigung dessen waren die Spieler Ngyombo und Weber durch ihre unter Einhaltung der Schutzfrist erfolgten Einsätze in der 3. Mannschaft am 28.04.2025 bei Ablauf des 30. April Spieler der 3. Mannschaft. Nach § 11 Abs. 3 S. 1 WDFV-Spielordnung können Spieler einer unteren Mannschaft an Pflichtspielen einer höheren Mannschaft jederzeit teilnehmen. Somit waren die Spieler Ngyombo und Weber in der Folgezeit jedenfalls am 01.06.2025 für die 2. Mannschaft spielberechtigt. Dem steht zunächst nicht § 11 Abs. 11 S. 1 WDFV-Spielordnung entgegen. Dieser enthält lediglich eine Einschränkung für die Einsatzberechtigung für Spieler, die bei Ablauf des 30. April Spieler einer höheren Mannschaft sind. Die Spieler Ngyombo und Weber wurden durch ihre berechtigten Einsätze in der 1. und 2. Mannschaft aber keine Spieler der höheren Mannschaft mit Blick auf den Stichtag des 30. April. Eine weitergehende Einschränkung der Spielberechtigung enthält § 11 Abs. 11 WDFV-Spielordnung nicht. Auch § 11 Abs. 11 S. 3 WDFV-Spielordnung schränkt die Einsatzberechtigung der Spieler Ngyombo und Weber vorliegend nicht ein. Hiernach folgt lediglich, dass die Einsatzberechtigung in der unteren Mannschaft bestehen bleibt. Eine Beschränkung des Spielrechts folgt hieraus nicht."

Abschließend schreibt das VSG in der beabsichtigten Entscheidung:

"Das gefundene Ergebnis deckt sich mit dem Zweck der Fußballverbände, namentlich des WDFV und des FLVW. Die Verbände haben ausweislich ihrer Satzung den Zweck der sportlichen Betätigung, insbesondere des Fußballsports. Dementsprechend wollen die Verbände das Fußballspielen ermöglichen und nicht verhindern. Einschränkungen von Spielrechten bedürfen dementsprechend einer klar normierten Rechtsgrundlage und sollen nur in absoluten Ausnahmefällen erfolgen. Bei Auslegungszweifeln hinsichtlich einer Norm soll der Auslegungsvariante der Vorzug gegeben werden, die das Fußballspielen ermöglicht."

Nun kämpft Türk Attendorn weiter

Auch das baldige Urteil des Verbandssportgerichts dürfte kaum endgültig sein und erneut Rechtsmittel zulassen. Dies wird nach FuPa-Informationen der SV Türk Attendorn auch in Anspruch nehmen. "Wir waren ehrlich gesagt überrascht von der späten Entscheidung des VSG. Mit so einem Ausgang hatten wir nicht gerechnet. Zumal wir mitten in der Vorbereitung sind und irgendwann auch eine finale Planung für die kommende Saison haben müssen. Natürlich vertreten wir weiterhin zu 100 % unsere Position und werden uns gegen diese Entscheidung zur Wehr setzen", erklärt der Sportliche Leiter Yasin Colak.