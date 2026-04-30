VSG Stapelfeld gegen Walddörfer SV II - Topspiel um Titel und Aufstieg

Topspiel in der Kreisliga! – Foto: red/KI

Die Kreisliga Hamburg 4 steuert auf ihren Höhepunkt zu - und liefert mit dem Duell zwischen VSG Stapelfeld und Walddörfer SV II genau das Spiel, das man sich im Saisonendspurt wünscht. Tabellenführer Stapelfeld geht mit 54 Punkten ins Rennen, dicht gefolgt von Walddörfer II mit 51 Zählern - bei einem Spiel weniger.

Auch im Hintergrund lauert mit Bramfelder SV II ein weiteres Team, das von einem Remis profitieren könnte.

Die Konstellation ist klar: Gewinnt Stapelfeld, baut der Spitzenreiter seinen Vorsprung aus und macht einen riesigen Schritt Richtung Meisterschaft und Aufstieg in die Bezirksliga. Setzt sich Walddörfer durch, ist das Titelrennen wieder völlig offen - mit besten Karten für die Gäste.

Ein Blick auf die Formkurve zeigt leichte Vorteile für Stapelfeld. Vier Siege aus den vergangenen fünf Spielen unterstreichen die starke Phase des Tabellenführers. Walddörfer II zeigt sich ebenfalls stabil, musste zuletzt jedoch einen kleinen Dämpfer hinnehmen. Dennoch ist klar: In einem solchen Spiel zählen keine Statistiken, sondern Nervenstärke, Tagesform und Effizienz.

Große Kulisse erwartet - alles vorbereitet

Die Vorzeichen für ein echtes Fußballfest sind gesetzt. Beide Vereine haben im Vorfeld massiv die Werbetrommel gerührt und rechnen mit einer starken Kulisse. Die VSG Stapelfeld hat organisatorisch alles vorbereitet - von Bierwagen über Grill bis hin zu Waffeln und Pommes. Bei angesagten 24 Grad und frühsommerlichem Wetter dürfte die Anlage am Drehbarg bestens gefüllt sein.

Auch die Gäste vom Walddörfer SV II machen keinen Hehl aus der Bedeutung der Partie. Intern ist die Marschroute klar formuliert: Verlieren ist keine Option.

Mehr als nur ein Spiel

Das Duell wird von beiden Seiten mit besonderen Emotionen betrachtet. Es geht nicht nur um Punkte, sondern um einen entscheidenden Schritt in Richtung Aufstieg. Walddörfer spricht selbst von einem Spiel, bei dem es diesmal nicht nur um „Ruhm und Ehre“, sondern um eine echte sportliche Perspektive geht. Stapelfeld wiederum dürfte noch eine offene Rechnung haben, immerhin ging das Hinspiel mit 1:5 deutlich verloren.

Alles ist angerichtet für ein echtes Spitzenspiel: Tabellenführer gegen Verfolger, bestes Wetter, große Kulisse und maximale sportliche Brisanz. Wer am Freitag die besseren Nerven hat, könnte sich den entscheidenden Vorteil im Titelrennen sichern - und dem Traum von der Bezirksliga ein großes Stück näherkommen.

____

FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: