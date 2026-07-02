VSG Stapelfeld: #DieNannschaft nimmt die Bezirksliga an

Kapitän Marco Franz. – Foto: Jana Ehlers

Der Aufstieg ist geschafft, die Meisterschaft gefeiert, die Reise nach Mallorca absolviert. Für die VSG Stapelfeld beginnt nun der nächste Abschnitt. Im ersten Teil des FuPa-Zweiteilers hatte Kapitän Marco Franz über den intensiven Titelkampf mit Walddörfer SV II, das gedrehte Topspiel, die Feier am Drehbarg und die besondere Entwicklung von #DieNannschaft gesprochen. Jetzt geht der Blick nach vorne.

Die Bezirksliga ist für Stapelfeld mehr als nur eine neue Spielklasse. Sie ist Anerkennung für einen Weg, der nicht erst in dieser Saison begonnen hat. „Die Bezirksliga ist für uns die Belohnung für die Arbeit der letzten Jahre“, sagt Franz. Sie bedeute sportliche Weiterentwicklung, attraktivere Gegner und neue Herausforderungen. Gleichzeitig macht der Kapitän deutlich: Stapelfeld will nicht aufsteigen und sich dann verbiegen.

Aus der Meistersaison nimmt Stapelfeld eine klare Lehre mit: Jeder Spieler wird gebraucht. Gerade in Phasen mit Ausfällen, Verletzungen und beruflichen Verpflichtungen zeigte sich, wie wichtig die Breite des Kaders ist. „Sie war ein entscheidender Faktor“, sagt Franz. „Gerade in Phasen mit Ausfällen hat sich gezeigt, wie wichtig jeder einzelne Spieler ist.“

„Wir wollen uns treu bleiben und das bewahren, was uns im letzten Jahrzehnt stark gemacht hat“, sagt Franz. Genau darin liegt die wichtigste Aufgabe für den Aufsteiger. Eine Liga höher braucht es Anpassung, Tempo und Lernbereitschaft. Aber die eigene Identität soll nicht verloren gehen.

Diese Erkenntnis wird in der Bezirksliga noch wichtiger. Die Gegner werden stärker, Fehler werden schneller bestraft, die Belastung bleibt hoch. Stapelfeld will deshalb prüfen, wo punktuelle Verstärkungen sinnvoll sind. Gleichzeitig soll der Kern zusammenbleiben.

Noch ist die Personalplanung nicht abgeschlossen. „Uns werden einige erfahrene Spieler verlassen und aktuell laufen noch Gespräche“, sagt Franz. Namen nennt der Kapitän noch nicht. Sobald konkrete Entscheidungen gefallen sind, will der Verein diese kommunizieren. Die Richtung ist aber klar: „Grundsätzlich wollen wir die Mannschaft zusammenhalten und gezielt ergänzen.“

Das ist ein vernünftiger Ansatz für einen Aufsteiger. Stapelfeld hat seine Stärke nicht aus einer kurzfristig zusammengestellten Gruppe gezogen, sondern aus gewachsenen Strukturen. Wenn erfahrene Spieler gehen, verliert eine Mannschaft nicht nur sportliche Qualität, sondern auch Stimme, Ruhe und Kabinengewicht. Umso wichtiger wird es, neue Verantwortung zu verteilen.

Junge Spieler sollen Perspektiven bekommen

Ein Teil dieses Weges soll auch über eigene Spieler führen. Franz betont, dass Stapelfeld Talente aus dem eigenen Umfeld Schritt für Schritt heranführen möchte. „Ja, das ist uns wichtig. Wir wollen unseren eigenen Spielern Perspektiven bieten und sie Schritt für Schritt an das Niveau heranführen.“

Das passt zur Geschichte dieser Mannschaft. Schon in der Aufstiegssaison war für Franz besonders stolz machend, dass sich viele Spieler über Jahre gemeinsam entwickelt haben und junge Spieler immer selbstverständlicher integriert wurden. Man merke, „dass im Verein etwas gewachsen ist“.

Genau das soll nun in der Bezirksliga sichtbar bleiben. Stapelfeld will nicht nur kurzfristig konkurrenzfähig sein, sondern den eingeschlagenen Weg fortsetzen. Der Verein lebt von Nähe, Zusammenhalt und Identifikation. Die jüngeren Spieler übernehmen immer mehr von dem, was die erfahrenen Kräfte über Jahre vorgelebt haben. So entsteht ein Übergang, der für kleinere Vereine oft entscheidend ist.

Einen einzelnen Spieler, der beispielhaft für diesen Weg steht, möchte Franz bewusst nicht herausheben. „Die Entwicklung der gesamten Mannschaft steht beispielhaft für den Weg, den wir in den vergangenen Jahren gegangen sind.“ Auch das sagt viel über #DieNannschaft. Der Aufstieg wird nicht über einen Namen erzählt, sondern über die Gruppe.

Ankommen, behaupten, Charakter behalten

Sportlich ordnet Franz die neue Situation realistisch ein. „Zunächst einmal sind wir Aufsteiger. Unser Ziel wird sein, uns in der Bezirksliga zu etablieren und dort konkurrenzfähig zu sein. Alles Weitere ergibt sich aus unserer Entwicklung.“

Das ist keine kleine Ansage, sondern die passende. Stapelfeld kommt mit Euphorie, aber auch mit Respekt vor der neuen Aufgabe. Die Bezirksliga soll kein Ausflug werden. Der Verein will sich behaupten, lernen und Schritt für Schritt zeigen, dass der Aufstieg kein Endpunkt war.

Was soll man in einem Jahr über die VSG Stapelfeld sagen können? Franz hat darauf eine Antwort, die fast wie ein Leitmotiv klingt: „Dass #DieNannschaft die Herausforderung Bezirksliga angenommen hat, sich dort behauptet und dabei ihren Charakter behalten hat.“

Damit ist der Maßstab gesetzt. Stapelfeld will nicht nur Punkte sammeln, sondern erkennbar bleiben. Als Mannschaft, die über Jahre gewachsen ist. Als Verein, der zusammensteht. Als Gruppe, die enge Spiele inzwischen gewinnen kann und trotzdem weiß, woher sie kommt.

Zum Abschluss richtet Franz den Blick noch einmal auf das Umfeld. „Wir möchten uns bei allen bedanken, die uns unterstützt haben - unseren Fans, die jedes Auswärtsspiel zu einem Heimspiel gemacht haben, unseren Sponsoren, Ehrenamtlichen und natürlich unseren Familien. Ohne sie wäre eine solche Saison nicht möglich gewesen.“

Für die VSG Stapelfeld beginnt nun die Bezirksliga. Die Meisterschale ist Geschichte, der Drehbarg hat gefeiert, Mallorca ist abgehakt. Was bleibt, ist die nächste Aufgabe: #DieNannschaft will beweisen, dass sie ihren Charakter auch eine Liga höher tragen kann.

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