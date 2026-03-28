VSG im Finale! Altglienicke dominiert Hertha 03 Zehlendorf

– Foto: Sebastian Räppold

Die VSG Altglienicke ist mit einem echten Statement ins Pokalfinale eingezogen. Im ersten Pflichtspiel auf der heimischen Willi-Sänger-Sportanlage in Baumschulenweg dominierte die VSG von Beginn an das Spiel gegen den Ligakontrahenten aus Zehlendorf. Und so dauerte es nicht lang, bis der erste Treffer fiel. Einen Freistoß von Jonas Nietfeld konnte Herthas Pokal-Torhüter Dmytro Karika nur abtropfen lassen. Mehmet Ibrahimi war zur Stelle und drückte den Ball über die Linie. Die Hausherren spielten weiter nach vorn und erhöhten wenig später. Erik Tallig zog aus der Distanz ab und traf mit einem satten Flachschuss zum 2:0. In der Folge vergab Sydney Sylla eine Hundertprozentige zum 3:0, doch auch das sollte noch vor der Halbzeit fallen. Jonas Nietfeld setzte der Partie mit dem Pausenpfiff fast schon den Deckel drauf. Im zweiten Durchgang änderte sich wenig, Zehlendorf bekam zu keinem Zeitpunkt so wirklich einen Fuß in die Tür. Stattdessen leisteten sich die Gäste Aufbaufehler, die Altglienicke zumindest einmal konsequent bestrafte. Ibrahimi erzielte in der 54. Minute seinen zweiten Treffer und den 4:0-Endstand. Dass das Ergebnis nicht höher ausfiel, hat Hertha 03 der Chancenverwertung des Gastgebers zu verdanken. Die VSG hätte hier gut und gern 7 oder 8 Tore machen können, vielleicht sogar müssen. Der Finalgegner wird am Sonntag ermittelt.

Morgen, 14:00 Uhr SV Sparta Lichtenberg SV Sparta BFC Dynamo BFC Dynamo 14:00 live PUSH

Am Sonntag erwartet der einzig verbliebene Oberligist Sparta Lichtenberg den dritten Regionalligisten im Wettbewerb, den BFC Dynamo. Auch hier dürfte der Zuschauerandrang groß werden. Der BFC soll rund 600 Karten bekommen haben. Womöglich finden sich rund um das Paul-Kalkbrenner-Sportfeld noch mehr Menschen ein. Sportlich spricht vieles für die Gäste, die allein aufgrund der Ligazugehörigkeit natürlich als Favorit ins Spiel gehen. Und seit dem Trainerwechsel von Dennis Kutrieb auf Sven Körner läuft es auch besser. Aber: Das Nachholspiel gegen Luckenwalde am Mittwochabend verlor der BFC daheim mit 0:1. Sparta konnte sich derweil die ganze Woche über auf dieses Highlight-Spiel vorbereiten und zieht vielleicht aus dem letzten direkten Duell noch etwas Kraft, auch wenn dieses schon knapp drei Jahre zurückliegt. Aber damals gewann Sparta, das zu dem Zeitpunkt sogar noch Berlin-Liga spielte, überraschend mit 5:1, ebenfalls im Pokal-Halbfinale.

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