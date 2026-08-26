 2026-08-25T09:27:31.124Z

Ligavorschau

VSG II sofort Gejagter – BSV 1892 und Hermsdorf im ersten Spitzenduell

Am Donnerstag startet die Landesliga-Staffel 1 mit Friedenau gegen Preussen II - Alle Begegnungen vom 2.Spieltag in der Vorschau

von far · Heute, 15:51 Uhr · 0 Leser
VSF II Coach Abu Njie
VSF II Coach Abu Njie – Foto: Imago Images

Verlinkte Inhalte

Landesliga Berlin - 1
Altglienicke II
SSC Südwest
Friedenau
BFC Preussen II

Nach nur einem Spieltag ist die Landesliga, Staffel 1, noch ein großes Fragezeichen. VSG Altglienicke II setzte mit dem 7:1 gegen Friedenau zwar das deutlichste Ausrufezeichen. Doch BSV 1892, Hermsdorf, Stern Marienfelde und auch Friedenau gehören zu den Mannschaften, denen eine gute Rolle zuzutrauen ist. Türkiyemspor ist ohnehin immer für einen Platz weit oben gut, während Dersim nach zwei Abstiegen in Folge und dem direkten Wiederaufstieg zurück in die Berlin-Liga drängt. Besonders schwer einzuschätzen bleibt Absteiger SSC Südwest mit seinem stark veränderten Personal. Der zweite Spieltag könnte erste Antworten liefern.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

Morgen, 18:00 Uhr
Friedenauer TSC
Friedenauer TSCFriedenau
BFC Preussen
BFC PreussenBFC Preussen II
18:00

Für Friedenau geht es vor allem um die Reaktion. Das 1:7 bei Altglienicke II war ein heftiger Auftakt und dürfte so gar nicht zu den eigenen Vorstellungen passen. Im ersten Heimspiel bietet sich nun sofort die Gelegenheit, dieses Ergebnis etwas geradezurücken. Preussen II startete mit einem 2:2 beim Aufsteiger Friedrichshagen und dürfte mit deutlich weniger Druck in die Partie gehen. Interessant wird sein, ob Friedenau nach dem Rückschlag seine eigentlich vorhandenen Ambitionen zeigen kann.

Einschätzung: Eine offene Partie mit leichtem Vorteil für Friedenau, wenn der TSC den Fehlstart schnell aus den Köpfen bekommt.

Fr., 28.08.2026, 19:30 Uhr
1. FC Schöneberg 1913
1. FC Schöneberg 1913Schöneberg
FC Stern Marienfelde 1912
FC Stern Marienfelde 1912Marienfelde
19:30

Stern Marienfelde hat die erste Aufgabe erfolgreich gelöst. Das 3:2 beim Berlin-Liga-Absteiger SSC Südwest war ein guter Start und unterstreicht, warum mit den Marienfeldern in dieser Saison zu rechnen ist. Schöneberg musste sich dagegen bei den Berliner Amateuren mit 0:2 geschlagen geben und wartet noch auf das erste Tor. Gegen Stern wird eine Steigerung nötig sein.

Einschätzung: Stern Marienfelde geht als Favorit in die Begegnung, Schöneberg muss vor allem offensiv zulegen.

Sa., 29.08.2026, 12:30 Uhr
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf II
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke II
12:30

Sieben Tore zum Auftakt – mehr Aufmerksamkeit konnte Altglienicke II kaum erzeugen. Das 7:1 gegen Friedenau war das deutlichste Ergebnis des ersten Spieltags. Jetzt muss die junge Mannschaft zeigen, wie viel dieses Resultat tatsächlich wert war. Biesdorf II verlor bei Aufsteiger Dersim mit 1:3, bekommt nun aber auf eigenem Platz direkt die Gelegenheit zur Wiedergutmachung.

Einschätzung: Nach dem ersten Spieltag spricht einiges für Altglienicke II. Ob die VSG tatsächlich zu den Spitzenteams gehört, kann sie nun zeigen.

Sa., 29.08.2026, 14:00 Uhr
BSV 1892
BSV 1892BSV 1892
VfB Hermsdorf Berlin
VfB Hermsdorf BerlinHermsdorf
14:00

Eines der interessantesten Spiele des Wochenendes. Beide Mannschaften sind mit einem Sieg gestartet und beiden ist eine gute Saison zuzutrauen. Der BSV setzte sich knapp mit 1:0 gegen Türkiyemspor durch, während Hermsdorf beim 4:2 gegen Internationale II gleich vier Treffer erzielte. Schon am zweiten Spieltag kommt es damit zu einem frühen Vergleich zweier möglicher Kandidaten für die obere Tabellenregion.

So., 30.08.2026, 12:30 Uhr
BSV Dersim 1993
BSV Dersim 1993BSV Dersim
Friedrichshagener SV 1912
Friedrichshagener SV 1912FSV 1912
12:30

Dersim hat nach einer bewegten Zeit wieder den Blick nach oben gerichtet. Nach zwei Abstiegen hintereinander gelang in der vergangenen Saison der Aufstieg, nun soll die Landesliga möglichst nicht die Endstation sein. Das 3:1 gegen Fortuna Biesdorf II war dafür ein gelungener Anfang. Friedrichshagen zeigte beim 2:2 gegen Preussen II allerdings, dass der Aufsteiger ebenfalls in der neuen Spielklasse angekommen ist.

Einschätzung: Dersim besitzt den größeren Druck und die höheren Ambitionen und ist zu Hause leicht favorisiert. Friedrichshagen sollte aber keinesfalls unterschätzt werden.

So., 30.08.2026, 13:30 Uhr
SC Berliner Amateure
SC Berliner AmateureBerliner Am.
SSC Südwest 1947
SSC Südwest 1947SSC Südwest
13:30

Die Berliner Amateure erwischten mit dem 2:0 gegen Schöneberg einen perfekten Start. Nun wartet mit SSC Südwest ein Gegner, bei dem nach dem Abstieg aus der Berlin-Liga vieles neu ist. Die nahezu komplett veränderte Mannschaft des SSC verlor zum Auftakt zwar 2:3 gegen Stern Marienfelde, hielt die Partie aber bis zum Ende offen. Gerade Südwest dürfte einige Spieltage benötigen, bis sich erkennen lässt, wohin die Reise geht.

Einschätzung: Die Berliner Amateure haben nach dem Auftaktsieg einen kleinen Vorteil. Südwest bleibt die große Unbekannte.

So., 30.08.2026, 14:00 Uhr
Türkiyemspor Berlin
Türkiyemspor BerlinTürkiyemspor
SFC Veritas 96
SFC Veritas 96SFCV 96
14:00

Ein 0:1 beim BSV 1892 ist noch kein Grund, Türkiyemspor abzuschreiben. Mit der Mannschaft muss in der Landesliga grundsätzlich gerechnet werden. Gegen Aufsteiger Veritas soll nun der erste Sieg her. Veritas holte beim 2:2 gegen Charlottenburg-Wilmersdorf bereits seinen ersten Punkt und kann entsprechend selbstbewusst in die Begegnung gehen. Sie haben gegen die Wertung Einspruch eingelegt und erwarten drei Punkte. FuPa Berlin berichtete.

Einschätzung: Türkiyemspor ist aufgrund seiner Möglichkeiten leicht favorisiert. Veritas hat zum Auftakt aber gezeigt, dass der Aufsteiger nicht nur zum Lernen in der Landesliga ist.

So., 30.08.2026, 15:00 Uhr
FC Internationale Berlin
FC Internationale BerlinFC Inter II
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03Charl.-Wilm.
15:00

Internationale II erzielte in Hermsdorf zwar zwei Tore, musste aber vier Gegentreffer hinnehmen und steht nach dem ersten Spieltag ohne Punkt da. Charlottenburg-Wilmersdorf startete mit einem 2:2 bei Veritas und dürfte mit dem Punkt zunächst leben können. Ein Einspruch von Veritas läuft noch wegen Regelfehler. FuPa Berlin berichtete. Für beide Teams bietet der zweite Spieltag die Chance, früh für etwas Ruhe zu sorgen.

Einschätzung: Schwer vorherzusagen. Internationale II hat den Heimvorteil, Charlottenburg-Wilmersdorf bereits den ersten Punkt – vieles spricht für eine enge Begegnung.

__________________________________________________________________________________

Ihr habt Fehler gesehen, oder es fehlen Informationen ? Schreibt uns über Social Media (Facebook und Instagram) oder per Mail an berlin@fupa.net

Hier alles über die Landesliga-Staffel 1