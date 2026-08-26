VSG II sofort Gejagter – BSV 1892 und Hermsdorf im ersten Spitzenduell

VSF II Coach Abu Njie – Foto: Imago Images

Nach nur einem Spieltag ist die Landesliga, Staffel 1, noch ein großes Fragezeichen. VSG Altglienicke II setzte mit dem 7:1 gegen Friedenau zwar das deutlichste Ausrufezeichen. Doch BSV 1892, Hermsdorf, Stern Marienfelde und auch Friedenau gehören zu den Mannschaften, denen eine gute Rolle zuzutrauen ist. Türkiyemspor ist ohnehin immer für einen Platz weit oben gut, während Dersim nach zwei Abstiegen in Folge und dem direkten Wiederaufstieg zurück in die Berlin-Liga drängt. Besonders schwer einzuschätzen bleibt Absteiger SSC Südwest mit seinem stark veränderten Personal. Der zweite Spieltag könnte erste Antworten liefern.

Morgen, 18:00 Uhr Friedenauer TSC Friedenau BFC Preussen BFC Preussen II 18:00 PUSH

Für Friedenau geht es vor allem um die Reaktion. Das 1:7 bei Altglienicke II war ein heftiger Auftakt und dürfte so gar nicht zu den eigenen Vorstellungen passen. Im ersten Heimspiel bietet sich nun sofort die Gelegenheit, dieses Ergebnis etwas geradezurücken. Preussen II startete mit einem 2:2 beim Aufsteiger Friedrichshagen und dürfte mit deutlich weniger Druck in die Partie gehen. Interessant wird sein, ob Friedenau nach dem Rückschlag seine eigentlich vorhandenen Ambitionen zeigen kann.

Einschätzung: Eine offene Partie mit leichtem Vorteil für Friedenau, wenn der TSC den Fehlstart schnell aus den Köpfen bekommt.

Stern Marienfelde hat die erste Aufgabe erfolgreich gelöst. Das 3:2 beim Berlin-Liga-Absteiger SSC Südwest war ein guter Start und unterstreicht, warum mit den Marienfeldern in dieser Saison zu rechnen ist. Schöneberg musste sich dagegen bei den Berliner Amateuren mit 0:2 geschlagen geben und wartet noch auf das erste Tor. Gegen Stern wird eine Steigerung nötig sein. Einschätzung: Stern Marienfelde geht als Favorit in die Begegnung, Schöneberg muss vor allem offensiv zulegen.

Sieben Tore zum Auftakt – mehr Aufmerksamkeit konnte Altglienicke II kaum erzeugen. Das 7:1 gegen Friedenau war das deutlichste Ergebnis des ersten Spieltags. Jetzt muss die junge Mannschaft zeigen, wie viel dieses Resultat tatsächlich wert war. Biesdorf II verlor bei Aufsteiger Dersim mit 1:3, bekommt nun aber auf eigenem Platz direkt die Gelegenheit zur Wiedergutmachung. Einschätzung: Nach dem ersten Spieltag spricht einiges für Altglienicke II. Ob die VSG tatsächlich zu den Spitzenteams gehört, kann sie nun zeigen.

Sa., 29.08.2026, 14:00 Uhr BSV 1892 BSV 1892 VfB Hermsdorf Berlin Hermsdorf 14:00 PUSH

Eines der interessantesten Spiele des Wochenendes. Beide Mannschaften sind mit einem Sieg gestartet und beiden ist eine gute Saison zuzutrauen. Der BSV setzte sich knapp mit 1:0 gegen Türkiyemspor durch, während Hermsdorf beim 4:2 gegen Internationale II gleich vier Treffer erzielte. Schon am zweiten Spieltag kommt es damit zu einem frühen Vergleich zweier möglicher Kandidaten für die obere Tabellenregion.

So., 30.08.2026, 12:30 Uhr BSV Dersim 1993 BSV Dersim Friedrichshagener SV 1912 FSV 1912 12:30 PUSH

Dersim hat nach einer bewegten Zeit wieder den Blick nach oben gerichtet. Nach zwei Abstiegen hintereinander gelang in der vergangenen Saison der Aufstieg, nun soll die Landesliga möglichst nicht die Endstation sein. Das 3:1 gegen Fortuna Biesdorf II war dafür ein gelungener Anfang. Friedrichshagen zeigte beim 2:2 gegen Preussen II allerdings, dass der Aufsteiger ebenfalls in der neuen Spielklasse angekommen ist. Einschätzung: Dersim besitzt den größeren Druck und die höheren Ambitionen und ist zu Hause leicht favorisiert. Friedrichshagen sollte aber keinesfalls unterschätzt werden.

Die Berliner Amateure erwischten mit dem 2:0 gegen Schöneberg einen perfekten Start. Nun wartet mit SSC Südwest ein Gegner, bei dem nach dem Abstieg aus der Berlin-Liga vieles neu ist. Die nahezu komplett veränderte Mannschaft des SSC verlor zum Auftakt zwar 2:3 gegen Stern Marienfelde, hielt die Partie aber bis zum Ende offen. Gerade Südwest dürfte einige Spieltage benötigen, bis sich erkennen lässt, wohin die Reise geht. Einschätzung: Die Berliner Amateure haben nach dem Auftaktsieg einen kleinen Vorteil. Südwest bleibt die große Unbekannte.

So., 30.08.2026, 14:00 Uhr Türkiyemspor Berlin Türkiyemspor SFC Veritas 96 SFCV 96 14:00 PUSH

Ein 0:1 beim BSV 1892 ist noch kein Grund, Türkiyemspor abzuschreiben. Mit der Mannschaft muss in der Landesliga grundsätzlich gerechnet werden. Gegen Aufsteiger Veritas soll nun der erste Sieg her. Veritas holte beim 2:2 gegen Charlottenburg-Wilmersdorf bereits seinen ersten Punkt und kann entsprechend selbstbewusst in die Begegnung gehen. Sie haben gegen die Wertung Einspruch eingelegt und erwarten drei Punkte. FuPa Berlin berichtete. Einschätzung: Türkiyemspor ist aufgrund seiner Möglichkeiten leicht favorisiert. Veritas hat zum Auftakt aber gezeigt, dass der Aufsteiger nicht nur zum Lernen in der Landesliga ist.

Internationale II erzielte in Hermsdorf zwar zwei Tore, musste aber vier Gegentreffer hinnehmen und steht nach dem ersten Spieltag ohne Punkt da. Charlottenburg-Wilmersdorf startete mit einem 2:2 bei Veritas und dürfte mit dem Punkt zunächst leben können. Ein Einspruch von Veritas läuft noch wegen Regelfehler. FuPa Berlin berichtete. Für beide Teams bietet der zweite Spieltag die Chance, früh für etwas Ruhe zu sorgen. Einschätzung: Schwer vorherzusagen. Internationale II hat den Heimvorteil, Charlottenburg-Wilmersdorf bereits den ersten Punkt – vieles spricht für eine enge Begegnung.