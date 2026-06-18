VSG Altglienicke verpflichtet Drittliga-Kapitän

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Dieser Transfer ist durchaus eine Ansage. Wenn in der kommenden Saison im Nordosten um einen direkten Aufstiegsplatz in die 3. Liga gefochten wird, will die VSG Altglienicke ein Wörtchen mitreden und bastelt dafür fleißig am Kader. Nach der Verpflichtung von Emeka Oduah, der vom Ligakontrahenten Carl Zeiss Jena nach Berlin wechselt, ist Altglienicke nun ein echter Coup gelungen. Denn mit Sven Sonnenberg schließt sich der ehemalige Kapitän des 1. FC Saarbrücken dem Verein an.

Der 27-Jährige ist gebürtiger Berliner, verließ die Hauptstadt aber schon in jungen Jahren. Ausgebildet wurde Sonnenberg bei TuS Koblenz und dem 1. FC Köln, sammelte bei der U23 des Bundesligisten seine ersten Erfahrungen im Herrenbereich. Über Hansa Rostock und den niederländischen Erstligisten Heracles Almelo landete der Innenverteidiger 2024 schließlich in Saabrücken, wo er 43 Drittligaspiele bestritt. In der abgelaufenen Saison führte Sonnenberg die Saarländer mit der Binde aufs Feld, wurde ab Ende November des vergangenen Jahres dann von Verletzungen ausgebremst.