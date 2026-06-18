VSG Altglienicke verpflichtet Drittliga-Kapitän

Die VSG Altglienicke hat ihren zweiten Sommerneuzugang präsentiert. Der kommt aus der 3. Liga, war dort Kapitän.
Dieser Transfer ist durchaus eine Ansage. Wenn in der kommenden Saison im Nordosten um einen direkten Aufstiegsplatz in die 3. Liga gefochten wird, will die VSG Altglienicke ein Wörtchen mitreden und bastelt dafür fleißig am Kader. Nach der Verpflichtung von Emeka Oduah, der vom Ligakontrahenten Carl Zeiss Jena nach Berlin wechselt, ist Altglienicke nun ein echter Coup gelungen. Denn mit Sven Sonnenberg schließt sich der ehemalige Kapitän des 1. FC Saarbrücken dem Verein an.
Der 27-Jährige ist gebürtiger Berliner, verließ die Hauptstadt aber schon in jungen Jahren. Ausgebildet wurde Sonnenberg bei TuS Koblenz und dem 1. FC Köln, sammelte bei der U23 des Bundesligisten seine ersten Erfahrungen im Herrenbereich. Über Hansa Rostock und den niederländischen Erstligisten Heracles Almelo landete der Innenverteidiger 2024 schließlich in Saabrücken, wo er 43 Drittligaspiele bestritt. In der abgelaufenen Saison führte Sonnenberg die Saarländer mit der Binde aufs Feld, wurde ab Ende November des vergangenen Jahres dann von Verletzungen ausgebremst.
Sportdirektor Michael Steiner erklärt: „Mit Sven Sonnenberg konnten wir einen Spieler verpflichten, der genau in unser Anforderungsprofil passt. Er bringt körperliche Präsenz, Zweikampfstärke und eine hohe Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, mit.
Sonnenberg blickt vorfreudig auf seine neue Aufgabe: „Ich habe von Anfang an ein sehr gutes Gefühl gehabt und freie mich jetzt Teil dieser Mannschaft zu sein. Der Verein hat mir sehr viel Wertschätzung entgegengebracht, was mir die Entscheidung für die VSG leicht gemacht hat. Jetzt möchte ich alles geben, um als Mannschaft erfolgreich zu sein.
Sonnenberg folgt im Defensivverbund der Berliner auf Patrick Kapp, der zum FC Erzgebirge Aue gewechselt ist.