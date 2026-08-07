VSG Altglienicke triumphiert klar beim Greifswalder FC

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In einer emotional aufgeladenen Begegnung sicherte sich die VSG Altglienicke einen wichtigen Dreier auf fremdem Platz gegen den Greifswalder FC. Die Torfolge eröffnete Jonas Nietfeld in der 22. Minute per Foulelfmeter mit dem Führungstreffer zum 0:1 für die Gäste. Die Hausherren zeigten sich jedoch keineswegs geschockt und kamen durch Colin Kroll-Thiel in der 28. Minute zum 1:1-Ausgleich. Die VSG-Reaktion folgte auf dem Fuße: Nur wenige Minuten später brachte Jonas Hartl in der 32. Minute Altglienicke mit dem Tor zum 1:2 wieder in Front. Im zweiten Durchgang stemmten sich die Gastgeber gegen die drohende Niederlage, doch in der Schlussphase sorgte erneut Jonas Nietfeld in der 86. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 1:3-Endstand für die endgültige Entscheidung. ---

Heute, 14:00 Uhr RSV Eintracht 1949 RSV Eintracht 1949 BSG Chemie Leipzig BSG Chemie Leipzig 1 1 PUSH

Für denRSV Eintracht 1949 geht es nach der ersten deutlichen Niederlage um eine Antwort. Der Aufsteiger war mit vier Punkten aus den ersten beiden Spielen stark gestartet, verlor dann aber beim FC Carl Zeiss Jena 0:4. Mit vier Punkten und 4:5 Toren steht der RSV auf Rang zehn. Seine Heimspiele trägt der Aufsteiger im Preussen-Stadion in Berlin aus. Dort erscheint mit der BSG Chemie Leipzig eine Mannschaft, deren Saisonbeginn noch schwerer wiegt. Drei Spiele, drei Niederlagen, kein eigenes Tor und 0:5 Treffer bedeuten Rang 16. Zuletzt verlor Chemie gegen den Halleschen FC durch ein Gegentor in der dritten Minute der Nachspielzeit 0:1. Der RSV will den Rückschlag aus Jena abschütteln, Chemie braucht endlich ein Erfolgserlebnis, bevor der Fehlstart noch schwerer auf der Mannschaft lastet.

Heute, 14:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde FSV 63 Luckenwalde SV Tasmania Berlin SV Tasmania Berlin 2 2 PUSH

Der FSV 63 Luckenwalde hat unter der Woche den ersten Befreiungsschlag geschafft. Nach zwei Niederlagen gewann der FSV überraschend 1:0 beim zuvor ungeschlagenen 1. FC Magdeburg II. Der entscheidende Treffer fiel kurz nach der Pause, in der 90. Minute sah Luckenwalde noch Gelb-Rot. Mit drei Punkten und 2:6 Toren rückte die Mannschaft auf Rang 13 vor. Ganz unten steht weiterhin Aufsteiger SV Tasmania Berlin. Nach dem 1:5 in Magdeburg und dem 0:2 gegen Aue folgte in Erfurt ein 0:6. Seit der 56. Minute spielte Tasmania nach einer Roten Karte in Unterzahl. Null Punkte und 1:13 Tore ergeben den letzten Platz. Luckenwalde kann aus dem ersten Sieg sofort eine kleine Serie formen, Tasmania benötigt dringend Stabilität und den ersten zählbaren Ertrag.

Der 1. FC Lokomotive Leipzig bleibt nach drei Spielen ungeschlagen. Auf Sieg und Remis folgte unter der Woche ein 2:1 beim BFC Preussen. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich antwortete Lok bereits eine Minute später mit dem entscheidenden Treffer. Sieben Punkte und 8:5 Tore bedeuten Rang fünf, nur zwei Zähler fehlen auf Tabellenführer Chemnitz. Hertha BSC II hat erst zwei Spiele absolviert und beide deutlich verloren. Auf das 0:4 gegen Chemnitz folgte ein 1:4 gegen den Greifswalder FC. Mit null Punkten und 1:8 Toren steht Hertha auf Rang 17. Lok kann den Druck auf die Spitze hochhalten, während die Berliner nach zwei klaren Niederlagen eine deutliche Reaktion brauchen. Die unterschiedlichen Spielzahlen relativieren die Tabelle, nicht aber die bisherigen Eindrücke.

Morgen, 14:00 Uhr Hallescher FC Hallescher FC Chemnitzer FC Chemnitzer FC 14:00 live PUSH

Der Hallesche FC empfängt die einzige Mannschaft mit perfekter Bilanz. Der Chemnitzer FC gewann auch sein drittes Spiel und setzte sich gegen den FSV Zwickau 3:1 durch. Nach 63 Minuten stand es bereits 3:0, erst in der Nachspielzeit fiel das erste Chemnitzer Gegentor dieser Saison. Neun Punkte und 10:1 Tore machen den CFC zum klaren Tabellenführer. Halle ist ebenfalls noch ungeschlagen. Nach zwei Unentschieden gelang bei der BSG Chemie Leipzig der erste Sieg – dramatisch durch den entscheidenden Treffer in der dritten Minute der Nachspielzeit. Mit fünf Punkten und 4:3 Toren liegt der HFC auf Rang sieben. Chemnitz kann seinen makellosen Start ausbauen, Halle dagegen einem bisher fehlerlosen Spitzenreiter erstmals Punkte entreißen und selbst näher an die vorderen Plätze rücken.

Der FC Carl Zeiss Jena empfängt mit FC Rot-Weiß Erfurt einen direkten Konkurrenten aus der Spitzengruppe. Jena reagierte auf die Auftaktniederlage inzwischen mit zwei Siegen. Zuletzt ließ die Mannschaft RSV Eintracht 1949 beim 4:0 keine Chance und führte bereits nach 30 Minuten 2:0. Sechs Punkte und 6:2 Tore bedeuten Rang sechs. Erfurt ist noch ungeschlagen und steht mit sieben Punkten sowie 11:2 Toren auf Rang zwei. Unter der Woche wurde Aufsteiger SV Tasmania Berlin mit 6:0 bezwungen; nach einer Roten Karte gegen Tasmania in der 56. Minute erhöhte Erfurt noch dreimal. Nur Chemnitz steht derzeit vor den Thüringern. Im direkten Duell kann Jena zu Erfurt aufschließen, während die Gäste ihre Position unmittelbar hinter dem Tabellenführer verteidigen wollen.

Morgen, 14:00 Uhr BFC Dynamo BFC Dynamo FSV Zwickau FSV Zwickau 14:00 live PUSH

Der BFC Dynamo musste beim FC Erzgebirge Aue eine besonders bittere Niederlage hinnehmen. Zweimal gelang dem BFC der Ausgleich, doch in der 90. Minute fiel noch das 2:3. Nach drei Spielen stehen drei Punkte und 5:7 Tore zu Buche, was Rang elf bedeutet. Auf die klare Auftaktniederlage und den ersten Sieg folgte damit der nächste Rückschlag. Auch der FSV Zwickau kommt mit zwei Niederlagen nacheinander. Nach dem Auftaktsieg in Jena folgten ein 0:3 gegen Greifswald und ein 1:3 in Chemnitz. Mit drei Punkten und 3:7 Toren steht Zwickau unmittelbar hinter dem BFC auf Rang zwölf. Beide Mannschaften sind damit punktgleich und suchen nach neuer Stabilität. Einer kann den Abwärtstrend stoppen, der andere droht nach vier Spieltagen bereits deutlich an Boden zu verlieren.

Morgen, 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue BFC Preussen BFC Preussen 14:00 live PUSH

Der FC Erzgebirge Aue hat sich nach dem 3:3 zum Auftakt mit zwei Siegen in Folge in die Spitzengruppe gearbeitet. Gegen den BFC Dynamo fiel der entscheidende Treffer zum 3:2 erst in der 90. Minute. Mit sieben Punkten und 8:5 Toren steht der Drittliga-Absteiger auf Rang vier und damit nur zwei Punkte hinter Chemnitz. Der BFC Preussen wartet weiterhin auf den ersten Sieg. Gegen den 1. FC Lokomotive Leipzig gelang zwar in der 54. Minute der Ausgleich, doch nur eine Minute später lag Preussen erneut zurück und verlor 1:2. Ein Punkt und 2:6 Tore bedeuten Rang 15. Aue kann seine Serie verlängern und sich weiter oben festsetzen. Für Preussen wird die Aufgabe schwer, zugleich wächst nach drei sieglosen Partien die Bedeutung jedes Punktes.