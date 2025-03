VSG Altglienicke trennt sich mit sofortiger Wirkung vom Trainer

Der Berliner Regionalligist gab am heutigen Mittwochmittag bekannt, dass sich beide Seiten auf eine sofortige Vertragsauflösung geeinigt haben. Gründe für die Trennung wurden nicht näher benannt. Keskin war im Sommer vom FC Viktoria 1889 zur VSG gewechselt. Der 36-jährige A-Lizenz-Inhaber holte aus 22 Spielen 30 Punkte. Zuletzt wurde er aus gesundheitlichen Gründen mehrfach von Co-Trainer Dan Twardzik an der Seitenlinie vertreten.

Der übernimmt nun auch offiziell als Interimstrainer. Wie lang der Ex-Spieler hauptverantwortlich sein wird, ist bisher unklar. Denkbar ist, dass sich die VSG Altglienicke bei der Suche nach einem neuen Cheftrainer Zeit lässt und Twardzik das Team bis zum Saisonende führt. Denn sportlich geht es in der Liga nur noch um die Platzierung irgendwo im Mittelfeld der Tabelle. Nach dem Sieg gegen Hertha BSC II am Dienstagabend steht Altglienicke nun auf Rang zehn. Großes Ziel ist der Gewinn des Berliner Landespokals. Dort zitterte sich der Regionalligist am Wochenende im Elfmeterschießen ins Halbfinale. Gegen wen es dann geht, steht noch nicht fest.