VSG Altglienicke testet gegen einen Zweitligisten Im Vorfeld steht das Testspiel gegen. Eintracht Mahlsdorf an

Für die Kicker der VSG Altglienicke steht in der Winter-Vorbereitung ein echtes Highlight bevor. Sie treffen auf einen Zweitligisten.

Erst kommt die Pflicht, dann die Kür. Im ersten Testspiel des Jahres ist die VSG Altglienicke in der Favoritenrolle, trifft an der Köpenicker Landstraße auf Eintracht Mahlsdorf. Für den Regionalligist eine machbare Aufgabe. Anstoß am 07.01. ist um 13:00.