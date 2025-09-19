VSG Altglienicke siegt, Chemie Leipzig jubelt, FSV Zwickau klettert

Die Regionalliga Nordost eröffnete heute ihren 9. Spieltag mit drei intensiven Begegnungen. Altglienicke setzte sich in Babelsberg durch, Chemie Leipzig feierte ein emotionales Duell und Zwickau nahm drei Punkte aus Zehlendorf mit.

Vor 2444 Zuschauern im Karl-Liebknecht-Stadion wollte der SV Babelsberg 03 an die jüngsten Erfolge anknüpfen, doch die VSG Altglienicke zeigte einmal mehr ihre Stärke. Sydney Mohamed Sylla brachte die Gäste in der 35. Minute in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Jonas Nietfeld in der 43. Minute auf 2:0, was die Stimmung der Babelsberger Fans spürbar dämpfte. Doch die Hausherren gaben nicht auf und drängten bis in die Nachspielzeit. In der 90.+6 Minute gelang Luis Müller noch der Anschlusstreffer – zu spät, um die Niederlage abzuwenden.

Im mit 4999 Fans gefüllten Alfred-Kunze-Sportpark entwickelte sich das traditionsreiche Derby zwischen der BSG Chemie Leipzig und dem BFC Dynamo zu einem wahren Fußballfest für die Gastgeber. Nach einer umkämpften ersten Stunde erlöste Stanley Ratifo die Chemiker mit seinem Treffer in der 62. Minute. Nur vier Minuten später legte Julius Hoffmann in der 66. Minute nach und sorgte für ausgelassene Freude auf den Rängen. Mit dem 2:0-Erfolg setzt Chemie ein Ausrufezeichen und sichert sich wertvolle Punkte. Für den BFC Dynamo bedeutet die Niederlage dagegen einen herben Rückschlag.

Es standen sich der FC Hertha 03 Zehlendorf und der FSV Zwickau gegenüber. Die Partie begann 45 Minuten Verspätung, weil die Gäste später ankamen. Zwickau hatte Mühe, sich Chancen herauszuspielen. Nach der Pause gelang es dann doch: Josua Von Baer erzielte in der 48. Minute den Treffer des Tages. Mit diesem 1:0 sicherte sich Zwickau drei ganz wichtige Punkte. Zehlendorf dagegen bleibt mit nur einem Zähler am Tabellenende.

Morgen, 14:00 Uhr Hallescher FC BFC Preussen

Der Hallesche FC geht als Tabellendritter in das Heimspiel gegen den Aufsteiger BFC Preussen. Halle musste zuletzt beim Chemnitzer FC eine klare 0:3-Niederlage hinnehmen und will nun eine Reaktion zeigen. Der BFC Preussen wiederum erkämpfte sich im Heimspiel gegen Hertha BSC II ein torloses 0:0 und zeigte dabei defensive Stabilität. Nun wartet mit Halle ein Spitzenteam, das zu Hause seine Dominanz untermauern möchte. ---

Rot-Weiß Erfurt führt die Tabelle mit 21 Punkten an und empfängt den Chemnitzer FC. Erfurt setzte sich zuletzt bei der BSG Chemie Leipzig knapp mit 1:0 durch. Marco Wolf erzielte in der 48. Minute den entscheidenden Treffer, während die Partie durch zwei Platzverweise zusätzlich an Dramatik gewann. Der Chemnitzer FC reist nach dem 3:0-Triumph über Halle mit breiter Brust an. Johannes Pistol (31.), Dejan Bozic (45.+5 per Foulelfmeter) und Domenico Alberico (83.) sorgten für den Sieg. Mit 13 Punkten haben sich die Chemnitzer in die obere Tabellenhälfte vorgearbeitet und wollen den Favoriten in Erfurt ärgern. ---

So., 21.09.2025, 14:00 Uhr Greifswalder FC FSV 63 Luckenwalde

Der Greifswalder FC steht mit nur fünf Punkten tief im Tabellenkeller. Nach dem 0:2 bei BFC Dynamo warten die Mecklenburger weiter auf das zweite Erfolgserlebnis. Nun empfangen sie den FSV 63 Luckenwalde, der nach dem 1:0-Heimerfolg gegen Hertha 03 Zehlendorf mit 12 Punkten deutlich besser dasteht. Matchwinner war Tim Luis Maciejewski, der in der 5. Minute das einzige Tor erzielte. Für Greifswald geht es um den Anschluss an die Konkurrenz, während Luckenwalde mit einem Sieg den Blick nach oben richten könnte. ---

Hertha BSC II steckt nach dem torlosen 0:0 bei BFC Preussen weiter im unteren Tabellendrittel. Zwar zeigt die Mannschaft Moral, doch der einzige Sieg liegt schon einige Zeit zurück. Nun wartet mit dem 1. FC Lokomotive Leipzig ein echtes Schwergewicht. Lok steht zwei Punkte hinter Spitzenreiter Erfurt auf Rang zwei und reist hochmotiviert nach Berlin. Die Leipziger wollen ihre Serie von sechs Siegen aus sieben Spielen ausbauen und die Tabellenspitze erobern. ---

So., 21.09.2025, 14:00 Uhr ZFC Meuselwitz FC Carl Zeiss Jena

Der ZFC Meuselwitz rangiert mit neun Punkten im unteren Mittelfeld und musste zuletzt eine knappe 0:1-Niederlage bei Altglienicke hinnehmen. Nun kommt mit dem FC Carl Zeiss Jena ein Topteam nach Meuselwitz. Die Thüringer siegten zuletzt beim FC Eilenburg mit 2:0 durch Tore von Luis Müller (20.) und Tino Schmidt (55. per Foulelfmeter). Jena will den Druck auf die Spitzengruppe aufrechterhalten. ---

Der 1. FC Magdeburg II zeigte sich zuletzt auswärts nicht so stark und verlor beim FSV Zwickau mit 0:1. Mit zehn Punkten stehen die Magdeburger im Mittelfeld. Gegner ist der FC Eilenburg, der nach der 0:2-Heimpleite gegen Babelsberg auf Platz 16 zurückfiel. Luis Müller und Tino Schmidt trafen für die Gäste. Beide Teams wollen Wiedergutmachung und sich von den unteren Plätzen absetzen.