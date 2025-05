VSG Altglienicke schlägt erneut bei Hertha BSC zu

Am gestrigen Dienstag stellte die VSG Altglienicke mit Dominik Schickersinsky ihren ersten Sommer-Neuzugang vor (FuPa berichtete). Der 21-Jährige wechselt zur kommenden Saison aus der U23 von Hertha BSC zur VSG.

Selbigen Weg geht nun auch Biyan Kizildemir. Der 21-jährige Hamburger wechselte 2022 aus Norderstedt in die U19 des Berliner AK, spielte dort in der A-Junioren Bundesliga und machte auf sich aufmerksam. Im Jahr darauf unterschrieb er bei Hertha BSC, absolvierte über zwei Spielzeiten 31 Partien für die U23 in der Regionalliga Nordost. Nun will der zentrale Mittelfeldspieler, der bei Hertha aber auch häufig auf den Außenverteidigerpositionen agierte, bei Altglienicke die nächsten Schritte gehen.