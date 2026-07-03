VSG Altglienicke holt Zweitliga-erfahrenes Talent vom Karlsruher SC Neuzugang für die Offensive von ser · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die VSG Altglienicke hat einen weiteren Neuzugang präsentiert. Der kommt vom Zweitligisten aus Karlsruhe.

Die VSG Altglienicke hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen und einen jungen, talentierten Offensivspieler vom Karlsruher SC verpflichtet. Der 20-jährige Ali-Eren Ersungur wechselte 2019 vom SSV Reutlingen ins Nachwuchsleistungszentrum der TSG 1899 Hoffenheim, wurde im Kraichgau von der U15 bis zur U17 ausgebildet, bevor er zum Karlsruher SC ging. Beim Zweitligisten bewies Ersungur im zweiten A-Junioren-Jahr seinen Torinstinkt, erzielte in der damals noch U19 Bundesliga Süd/Südwest 13 Tore in 18 Spielen, legte sieben weitere auf und erarbeitete sich so vier Kurzeinsätze bei den Profis in der 2. Bundesliga. Sein Debüt feierte er am 19. Januar 2024 beim 2:1-Erfolg gegen den VfL Osnabrück. Auch in den beiden folgenden Saisons wurde der ehemalige türkische Nationalspieler vereinzelt in der zweiten Liga eingewechselt, spielte jedoch hauptsächlich für die U23 in der Verbands- und später in der Oberliga.

Beim Trainingsauftakt des KSC am vergangenen Wochenende fehlte Ersungur, wurde für Gespräche mit anderen Vereinen freigestellt. Diese führten nun zum Abschluss und dem Wechsel nach Berlin. Der Karlsruher SC hat sich eine Rückkaufoption gesichert. Ersungur erklärt: „Für mich ist die VSG der ideale nächste Schritt in meiner Entwicklung. Der Verein hat einen klaren Plan und mein Ziel ist es, viel Spielzeit auf hohem Niveau zu bekommen. Die Gespräche mit der sportlichen Leitung haben mir sofort gezeigt, dass ich hier richtig aufgehoben bin. Ich freue mich sehr auf die Aufgabe."