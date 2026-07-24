VSG Altglienicke holt Sturm-Talent aus Brasilien

Kurz vor dem Regionalliga-Start hat die VSG Altglienicke einen weiteren Neuzugang präsentiert.
Am morgigen Samstag startet die VSG Altglienicke in die neue Regionalliga-Saison. In der hat der Berliner Regionalligist viel vor, peilt den direkten Aufstieg in die 3. Liga an. Dafür wurden in den vergangenen Wochen hochkarätige Namen verpflichtet. So wechselten beispielsweise John Anthony Brooks von Hertha BSC oder Tolga Cigerci von Energie Cottbus nach Treptow-Köpenick. Auch Sven Sonnenberg, der Kapitän bei Drittligist Saarbrücken war Lennart Czyborra, der mit Bielefeld Bundesliga spielte, steigern die Qualität im Kader.
Bevor es morgen bei Drittliga-Absteiger Erzgebirge Aue mit einem echten Topspiel in die neue Spielzeit geht, hat die VSG einen weiteren Neuzugang präsentiert. Der 18-jährige Kailan Meller wechselt aus Brasilien nach Berlin. Der Stürmer verbrachte sein bisheriges Leben in seinem Geburtsland, spielte seit 2024 im Nachwuchs des drittklassigen Barra SC.
„Wir freuen uns, Kailan Meller bei uns begrüßen zu dürfen. Er passt mit seinen Qualitäten gut zu unserer Mannschaft. Wir werden ihm die Zeit geben, die er braucht, um sich an sein neues Umfeld zu gewöhnen und sich Schritt für Schritt weiterzuentwickeln“, erklärt Sportdirektor Michael Steiner.
Kailan Meller blickt seiner neuen Aufgabe mit großer Vorfreude entgegen: „Ich freue mich sehr, künftig für die VSG Altglienicke aufzulaufen, und bin dankbar für die Chance, mich auf diesem Niveau beweisen zu dürfen. Schon in den ersten Gesprächen mit der sportlichen Leitung habe ich die besondere Energie und die klare Ausrichtung des Vereins gespürt.“
Das erste Pflichtspiel der VSG Altglienicke in Aue könnt ihr bei uns im Liveticker verfolgen. Anstoß im Erzgebirgsstadion ist am Samstag um 14:30 Uhr.