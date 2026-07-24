VSG Altglienicke holt Sturm-Talent aus Brasilien

– Foto: Sebastian Räppold

Am morgigen Samstag startet die VSG Altglienicke in die neue Regionalliga-Saison. In der hat der Berliner Regionalligist viel vor, peilt den direkten Aufstieg in die 3. Liga an. Dafür wurden in den vergangenen Wochen hochkarätige Namen verpflichtet. So wechselten beispielsweise John Anthony Brooks von Hertha BSC oder Tolga Cigerci von Energie Cottbus nach Treptow-Köpenick. Auch Sven Sonnenberg, der Kapitän bei Drittligist Saarbrücken war Lennart Czyborra, der mit Bielefeld Bundesliga spielte, steigern die Qualität im Kader.

Bevor es morgen bei Drittliga-Absteiger Erzgebirge Aue mit einem echten Topspiel in die neue Spielzeit geht, hat die VSG einen weiteren Neuzugang präsentiert. Der 18-jährige Kailan Meller wechselt aus Brasilien nach Berlin. Der Stürmer verbrachte sein bisheriges Leben in seinem Geburtsland, spielte seit 2024 im Nachwuchs des drittklassigen Barra SC.