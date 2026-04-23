VSG Altglienicke beruft Multi-Unternehmer zum Geschäftsführer Mit Quirin Graf Adelmann geht der Verein den nächsten Schritt bei derrnProfessionalisierung seiner Strukturen. von Pressemitteilung · Heute, 10:04 Uhr · 0 Leser

Quirin Graf Adelmann (li.) mit Altglienickes Geschäftsleiter Strategie und Vereinsentwicklung Johannes Manske – Foto: Christophe Winkler

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Die VSG Altglienicke professionalisiert weiter parallel seine wirtschaftliche und strukturelle Basis. Für diesen Weg besetzt er jetzt eine Schlüsselposition mit einem Profil, das in dieser Liga selten zu finden ist.

Quirin Graf Adelmann — Berliner Multi-Unternehmer — verantwortet ab sofort die Geschäftsleitung Finanzen & Recht und wirkt in dieser Rolle aktiv an der Ausrichtung des Clubs mit. Zum 1. Juli übernimmt er — vorbehaltlich letzter formaler Schritte — zudem neben Daniel Böhm die Geschäftsführung der VSG Altglienicke Berlin Fußball GmbH. Mit dieser Verstärkung gewinnt die VSG an Erfahrung und Netzwerk hinzu um den Herausforderungen einer nachhaltig sportlichen und wirtschaftlichen Entwicklung des Berliner Profifußballs zu erreichen.

„Im Fußball wird oft alles in den Kader investiert — wir wählen bewusst einen anderen Weg. Wir professionalisieren parallel die Strukturen, die einen Club langfristig tragen. Wir bauen hier etwas Neues auf. Quirin bringt exakt die Kompetenz mit, die wir dafür brauchen. Er bringt unternehmerische Erfahrung, ein Netzwerk und die Tiefe im Organisationsaufbau mit, wie sie in unserer Liga schwer zu finden sind." — Johannes Manske, Geschäftsleitung Strategie & Vereinsentwicklung Adelmann lebt und arbeitet seit über 30 Jahren in Berlin. Noch während seines Jura-Studium an der Berliner Humboldt-Universität hat er 1995 einen eigenen Fußballverein gegründet und spielte selbst bei Union Berlin. Als Unternehmer initiierte und führte er zahlreiche Start-Ups in FinTech, Biotech, Mobility, Immobilien, Bildung und Kultur zu Erfolgen. Als Autor und Kolumnist schreibt er außerdem seit Jahren über unternehmerische Verantwortung und die Rolle von Wirtschaft in Gesellschaft und Kultur. Er ist Mitgründer der gemeinnützigen Rave the Planet gGmbH (mit Dr. Motte), Gründer des Vereins Cancer Rebels e.V. zur Unterstützung von Krebserkrankten und Vorstandsmitglied der Bildungsinitiative LifeTeachUs gGmbH. Er ist geschäftsführender Gesellschafter des DDR Museum sowie der Musikerhäuser Arttraktiv.