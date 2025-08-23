VSF Amern treffen auf den Traore-Klub

Am Sonntag bestreiten die VSF Amern ihr erstes Heimspiel der Saison. Der Auftakt verlief beim 1:1-Remis gegen Victoria Mennrath in der Vorwoche für das Team von Trainer Dennis Homann und Willi Kehrberg zufriedenstellend – spät traf Amern zum Ausgleich.

Im Kader von Gnadental fallen einige Spieler auf, die bereits höherklassig gespielt haben. Da wäre der frühere Regionalliga-Kicker Stephan Wanneck zu nennen, der mit 36 Jahren in der Abwehr der Neusser die Strippen zieht. Aber auch das Mittelfeld ist mit Vojno Jesic und Necirwan Khalil Mohammad äußerst stark besetzt. Beide Spieler verfügen ebenfalls über Regionalligaerfahrung. Prominentester Kaderspieler ist jedoch Ex-Borusse Ibrahima Traore, der in der 1. Bundesliga für den VfB Stuttgart und sieben Jahre für Borussia Mönchengladbach auflief. Nach der Spielzeit 2020/21 beendete er seine Profikarriere. Für die Borussia betritt er über 130 Pflichtspiele und kam auch in der Champions League zum Einsatz.

Der Gegner am Sonntag heißt nun DJK Neuss-Gnadental und ist ein Aufsteiger. Jegliche Aufstiegseuphorie sollte bei den Neussern jedoch schnell verflogen sein: Zum Auftakt setzte es eine derbe 0:5-Schlappe gegen den SC Union Nettetal. „Gegen Mennrath sind wir gut reingekommen. Jetzt haben wir aber ein undankbares Spiel vor der Brust. Gnadental hat als Aufsteiger zuletzt einen vor die Mütze bekommen und wird die Lehren daraus ziehen. Die Mannschaft ist vom Kader her sehr erfahren besetzt“, sagt Kehrberg.

Knop fehlt rotgesperrt

Mit dem Fußball ist es für den 37-Jährigen aber noch nicht vorbei. Seit Sommer trägt er nun das Trikot der DJK Neuss-Gnadental – und ist seitdem die große Nummer des Klubs. Mit seiner Familie wohnt Traore seit knapp drei Jahren im Neusser Stadionviertel. Allerdings kommt Traore aufgrund anderer Verpflichtungen nicht immer zum Einsatz. Am ersten Spieltag fehlte der Flügelflitzer. Und auch diesen Sonntag fällt er wohl mit einer Muskelverletzung aus, heißt es vom Verein.

„Wir dürfen nicht den Fehler machen und meinen, es kommt ein Aufsteiger, gegen den wir mal so eben gewinnen. Das wird nicht der Fall sein. Auf uns kommt eine erfahrende Truppe zu. Da sind ein paar Spieler drin, die höherklassig gespielt haben. Bei uns ist das eher überschaubar“, so Kehrberg. Er fügt an: „Wir müssen unseren Job machen. Das heißt kompakt stehen, viel laufen und intensiv spielen. Wir wollen mit aller Macht die drei Punkte zu Hause behalten.“

Personell steht Malte Knop für dieses Spiel Amern nicht zur Verfügung. Der 27-jährige Angreifer lief nach seiner Auswechselung und dem Ausgleichstreffer gegen Mennrath zurück auf den Platz und lieferte sich dabei ein Wortgefecht mit seinem Gegenspieler. Wegen Beleidigung sah er dann die Rote Karte und bekam eine Sperre von zwei Spielen aufgebrummt. Zudem steht hinter dem Einsatz von Lamin Fuchs ein großes Fragezeichen, der sich am Knöchel verletzt hat.